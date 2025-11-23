Polacy nie poleciliby swojej pracy znajomym? Zaskakujące badanie

Bliskie relacje w miejscu pracy mają dla polskich pracowników coraz większe znaczenie. Z badania Pracuj.pl „Pracujemy z ludźmi, których lubimy – o sile relacji w miejscu pracy” wynika, że aż 87 proc. Polaków uważa, że takie relacje w pracy są „bardzo ważne”, a ankieta przeprowadzona przez KPMG pokazuje, że ponad połowa pracowników (57 proc.) deklaruje, że wybrałaby pracę z wynagrodzeniem o 10 proc. niższym od rynkowego, ale z bliską relacją w pracy, niż tę z wynagrodzeniem o 10 proc. wyższym od rynkowego, ale bez bliskich przyjaźni.

Z kolei badanie „HR & Payroll Pulse Europe 2025” przeprowadzone przez SD Worx, wiodącego europejskiego dostawcę rozwiązań HR, pokazuje, że Polacy i Europejczycy w większości lubią swoją pracę i chętnie polecają ją znajomym szukającym nowej ścieżki kariery. Zadowolenie ze swojej pracy deklaruje niespełna 72 proc. Polaków, przy średniej europejskiej na poziomie 69,3 proc. W top 3 krajów, gdzie zatrudnieni czują największą satysfakcję z pracy znalazły się Holandia i Rumunia (po 77,4 proc.), a także Norwegia (75,2 proc.). Po drugiej stronie są pracownicy z Włoch, gdzie zadowolenie deklaruje 60,6 proc. pracujących. 70,5 proc. Polaków czuje się zaangażowanych w swoją organizację. Również pod tym względem jesteśmy powyżej średniej europejskiej, która wyniosła 63,2 proc. Co ciekawe, pod tym względem wyprzedzają nas jedynie pracownicy z Rumunii (75,8 proc.), a i tu w ogonie są Włosi (49,7 proc.).

Niemal 62 proc. Polaków poleciłoby swoje miejsce pracy

Twórcy badania zwracają uwagę, że powyższe wyniki pokazują, że tworzenie dobrej atmosfery w firmie otwiera pracodawcom nowe możliwości rekrutacyjne. Bowiem aż 61,9 proc. polskich pracownikow twierdzi, że poleciłoby swoje miejsce pracy znajomemu, który szuka zatrudnienia. Polska znalazła się w top 3 krajów, gdzie respondenci deklarowali to najczęściej. Przed nami były tylko Rumunia i Holandia (odpowienio 66,9 i 62,7 proc.). Najrzadziej takie deklaracje składali pracownicy z Chorwacji (47 proc.). Średnia europejska wyniosła 56,5 proc.

– Mimo rozwoju nowoczesnych technologii najistotniejszą rolę w każdej organizacji pełnią ludzie i relacje między nimi. Jeśli analizy pokazują, że z przyjaciółmi na pokładzie pracuje się chętniej i efektywniej, to w interesie firm jest czerpanie z potencjału poleceń pracowniczych w procesie poszukiwania nowych talentów. Jak pokazuje nasze najnowsze badanie, aż 59,5 proc. Polaków uważa, że ich organizacja jest atrakcyjnym pracodawcą, a 61,9 proc. poleciłoby ją znajomemu, który szuka pracy. To bardzo optymistyczne wnioski, dla działów HR, które szukają nowych sposobów skutecznej rekrutacji – komentuje wyniki badania Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland.

Międzynarodowe badanie SD Worx „HR & Payroll Pulse Europe 2025” zostało przeprowadzone wśród 5 625 menedżerów HR i 16 000 pracowników z 16 krajów Europy.

