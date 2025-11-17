Polacy gotowi pracować za mniejsze pieniądze? Zaskakujące badanie

Z najnowszej edycji „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że większość Polaków dopuszcza możliwość pracy za niższe wynagrodzenie, jednak stawia przy tym wyraźne warunki. Aż 46 proc. respondentów zadeklarowało, że zgodziłoby się na obniżkę pensji, o ile nie byłaby to znacząca obniżka. Jedna trzecia badanych (32 proc.) w ogóle nie wyobraża sobie takiego scenariusza, a co dziesiąty (10 proc.) nie miał zdania w tej kwestii.

Z badania wynika, że dość nieliczna grupa (12 proc.) zgodziłaby się pracować za mniejsze pieniądze w zamian za lżejszą pracę lub lepsze warunki pracy.

Niższa płaca za lżejszą pracę. W tych branżach spore zainteresowanie

Personnel Service zwraca uwagę, że gotowość do pracy za niższe wynagrodzenie różni się w zależności od branży. Najczęściej skłonność do mniejszych zarobków w zamian za lżejsze obowiązki lub lepsze warunki wyrażali pracujący w handlu i e-commerce (17 proc.), a także zatrudnieni w transporcie i logistyce (16 proc.) oraz budownictwie (14 proc.).

Znaczna część pracowników nie wyklucza takiej możliwości, ale uzależnia decyzję od wysokości różnicy w pensji. Dotyczy to niemal połowy (48 proc.) zatrudnionych w handlu i e-commerce i 45 proc. pracujących w sektorze produkcji i przemysłu.

– To sygnał, że chociaż niewielu Polaków dziś otwarcie deklaruje chęć pracy za mniejsze pieniądze, to przy odpowiednich warunkach liczba takich osób mogłaby być wyraźnie większa. Jeśli są branże, w których pracownicy dopuszczają możliwość niższej pensji, to powinno skłaniać firmy do inwestycji w ergonomię miejsc pracy, elastyczne grafiki czy większą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Jeśli natomiast takich deklaracji jest niewiele, oznacza to niski poziom tzw. trade-offu, czyli gotowości do kompromisu między płacą a komfortem pracy, co w praktyce przekłada się na dalszą presję płacową – komentuje Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy i założyciel Personnel Service.

– Próby rekompensowania cięższej pracy samymi udogodnieniami, bez wzrostu stawek, nie przyniosą efektu. Dlatego rekomendujemy firmom korektę wynagrodzeń, wprowadzenie premii efektywnościowych lub realne odciążenie stanowisk poprzez automatyzację, mikroprzerwy czy rotację czynności – dodaje.

Metodologia badania: Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1090 osób. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Zrealizowane w dniach 30 października – 3 listopada 2025. Metoda: CAWI.

