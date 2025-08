Niekoniecznie czekolada. Krwiodawców czeka zmiana posiłku regeneracyjnego

W Polsce co roku krew oddaje około 600 tys. osób. To duża i wpływowa grupa. Przepisy nie określają co ma być rekompensatą za oddanie krwi. Jest tylko mowa o uzupełnieniu 4500 kalorii, co do tej pory odpowiadało mniej więcej ośmiu tabliczkom czekolady. Ale czasy, kiedy ten produkt był dla krwiodawców atrakcją, już dawno minęły.

W maju 2024 roku przy Narodowym Centrum Krwi powstał specjalny Zespół ds. posiłku regeneracyjnego, składający się głównie z przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża, ekspertów do spraw żywienia z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz reprezentantów centrów krwiodawstwa.

Majonez lub orzechy po oddaniu krwi zamiast czekolady

W 2024 roku Zespół opracował kwestionariusz dotyczący posiłku regeneracyjnego. W badaniu wzięło udział 22 tysiące krwiodawców. W oficjalnym piśmie do Ministerstwa Zdrowia zaproponowano listę produktów, które mogłyby trafić do posiłku regeneracyjnego oprócz czekolady:

batony białkowe (proteinowe), zbożowo-bakaliowe lub zbożowo-owocowe,

musli,

musy owocowe, owocowo-warzywne, owocowo-zbożowe,

bakalie (mieszanka studencka),

krem orzechowy (100 proc. orzechów),

majonez,

orzechy (100 proc., wszystkie rodzaje oprócz alergizujących orzeszków ziemnych),

soki owocowe i owocowo-warzywne.

To propozycje uwzględniające także potrzeby krwiodawców na dietach specjalnych: wegetariańskich, niskocukrowych czy bezglutenowych.

Jakie przywileje jeszcze mają krwiodawcy?

Posiłek regeneracyjny, to tylko jeden z przywilejów honorowego oddawania krwi. Każdemu krwiodawcy przysługuje również ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa. Za każdy litr oddanej krwi można odliczyć od dochodu 130 zł.

Kolejnym przywilejem dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi jest możliwość kupowania wybranych leków ze zniżką, a niektórych zupełnie bezpłatnie. Leki takie są wydawane tylko za okazaniem recepty z adnotacją w miejscu uprawnienia do zniżki „ZK” (zasłużony krwiodawca).

Po oddaniu określonej ilości krwi lub jej składników, krwiodawcy mają możliwość skorzystania ze zniżek w komunikacji miejskiej. Samorządy samodzielnie ustalają ich wysokość.

