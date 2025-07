Tańsze paliwo dla honorowych dawców krwi. Nowe przywileje

Krwi nie oddaje się z powodu posiłku regeneracyjnego, dodatkowych wolnych dni, ulg podatkowych ani dla zniżek na paliwo. Krew jest lekiem, którego nie da się zastąpić syntetycznym odpowiednikiem i jest po prostu niezbędna do ratowania życia.

Składniki krwi mają krótki termin ważności, dlatego tak ważne jest by oddawać ją cyklicznie. Nagrodą za wytrwałość są, między innymi, zniżki na paliwa. Ich wysokość jest uzależniona od ilości oddanej krwi.

W 2024 roku pobrano ponad 1,5 mln jednostek krwi i jej składników, co oznacza ponad 3-procentowy wzrost w porównaniu do roku 2023.

Kto może zostać dawcą krwi?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2024 roku, w Polsce jest 651,4 tys. krwiodawców. O 11,2 tys. więcej niż rok wcześniej. Osoby, które oddają krew wielokrotnie stanowią 80,6 proc. wszystkich oddających krew.

Krew najliczniej oddają osoby w wieku 25-44 lat (411,2 tys. osób). Wśród osób w wieku między 18 a 24 lata było ich w ubiegłym roku 105,4 tys., a w wieku 45-65 lat – 134,5 tys.

Dawcami krwi mogą zostać osoby między 18. a 65. rokiem życia, ważące co najmniej 50 kilogramów, u których w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie wykonywano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała, i które nie miały wykonywanych zabiegów operacyjnych, endoskopowych (np. gastroskopii czy laparoskopii), oraz nie były leczone krwią i jej składnikami. nie mogą też brać leków, oprócz leków antykoncepcyjnych.

Jakie zniżki na paliwo przysługują krwiodawcom?

Krwiodawcy mogą liczyć na rabaty na stacjach paliw dwóch sieci: MOL oraz Lotos. Rabaty dotyczą paliw: EVO i EVO Plus.

Honorowy Dawca Krwi może liczyć na przyznanie rabatu przez 3 miesiące po oddaniu krwi w wysokości 8 gr na litrze. Przy tankowaniu gazu LPG zapłaci 5 gr mniej a tankując ON Evo Plus oraz Pb 98 Evo Plus rachunek i zostanie pomniejszony o 12 gr na litrze. Zniżka dotyczy też myjni automatycznej i wynosi 15 proc.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia i II stopnia ma większe zniżki i to bezterminowe – 10 gr mniej przy tankowaniu EVO, 8 gr taniej jeżeli jeździ na gazie LPG i 16 gr mniej przy tankowaniu EVO Plus. W myjni automatycznej także czeka na niego rabat w wysokości 15 proc.

Jeszcze więcej przywilejów ma Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia. Jego bezterminowy rabat za tankowanie EVO to 12 gr, 10 gr za LPG i 20 gr mniej za EVO Plus. Najbardziej opłaca się zostać Honorowym Dawcą Krwi Zasłużonym dla Zdrowia Narodu, bo to oznacza bezterminowy rabat w wysokości 15 gr na litrze EVO, 12 gr za LPG, 25 gr za EVO Plus oraz aż 20 proc. zniżki na myjni automatycznej.

Zniżki dotyczą nie tylko aktywnych dawców krwi, ale także osób, które już jej nie oddają, ale mają legitymację, której numer należy zgłosić do MOL ([email protected]) wraz z numerem karty MOL Move.

