Cios dla Kremla. Największa rafineria Rosji stanęła po ataku dronów

Rosyjski sektor energetyczny mierzy się z kolejnym poważnym ciosem. Jak poinformowała agencja Reutera, rafineria ropy w Kiriszach w obwodzie leningradzkim – jedna z największych w Federacji Rosyjskiej – musiała całkowicie wstrzymać pracę kluczowej instalacji CDU-6 po pożarze wywołanym atakiem dronów 4 października. To właśnie ta jednostka odpowiada za niemal 40 procent całkowitej produkcji zakładu.

Kluczowa instalacja

CDU-6 to centralna instalacja destylacji ropy, w której surowiec jest podgrzewany i rozdzielany na podstawowe frakcje: benzynę, olej napędowy, naftę i mazut. Jej zatrzymanie oznacza drastyczny spadek produkcji paliw. Zgodnie z informacjami z branży, CDU-6 ma zdolność przerobu około 8 mln ton rocznie, czyli blisko 160 tys. baryłek dziennie. Według źródeł ponowne uruchomienie urządzenia może potrwać nawet miesiąc.

Zatrzymanie tej części produkcji uderza w kraj, który już od tygodni zmaga się z deficytem paliw. Rosja boryka się z niedoborami niektórych rodzajów benzyny i oleju napędowego, a jednym z głównych powodów są powtarzające się ukraińskie ataki dronów na rafinerie i infrastrukturę energetyczną.

Ograniczenie strat

Aby ograniczyć straty, zarząd zakładu planuje ponowne uruchomienie innej głównej instalacji, która we wrześniu również została uszkodzona w wyniku ataku. Po naprawie ma ona częściowo przejąć produkcję, jednak nawet po jej wznowieniu rafineria będzie działała jedynie na około 70 procent mocy. Oznacza to, że dostawy paliw z Kirisz nadal będą niższe niż przed atakiem.

Rafineria w Kiriszach ma strategiczne znaczenie dla rosyjskiego przemysłu paliwowego. W 2024 roku zakład przerobił 17,5 mln ton ropy, co stanowiło 6,6 procent całkowitego przerobu w kraju. W tym samym roku wyprodukowano tam 2 mln ton benzyny, 7,1 mln ton oleju napędowego, 6,1 mln ton mazutu i 600 tys. ton asfaltu.

Atak na Kiriszi to część szerszej fali uderzeń ukraińskich dronów, które coraz częściej trafiają w strategiczne punkty rosyjskiej infrastruktury – w tym bazy paliwowe i obiekty militarne. Uderzenie w rafinerię, będącą jednym z głównych filarów rosyjskiego przemysłu naftowego, pokazuje, jak dotkliwe dla Kremla stają się skutki wojny i jak poważnie osłabiają one jego zdolność do utrzymania stabilnych dostaw paliw.

