Ważna zmiana w opłacie cukrowej. Złe wieści dla konsumentów

Opłata cukrowa weszła w życie wraz z początkiem 2021 roku. W praktyce jest ona podatkiem od napojów słodzonych. Jego regulacja spoczywa na producentach i importerach, dla konsumentów wiąże się ze wzrostem cen wspomnianych napojów.

Pomysłodawca opłaty cukrowej, czyli Ministerstwo Zdrowia tłumaczyło, że jej pojawienie się ma na celu propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród Polaków. Resort nie krył jednak, że liczy również na to, że danina przyniesie dodatkowe środki, które będą przeznaczone na wsparcie systemu opieki zdrowotnej (96,5 proc. środków trafia do Narodowego Funduszu Zdrowia, pozostałe 3,5 proc. do budżetu państwa).

Opłata cukrowa składa się z części stałej i zmiennej. Część stała to 50 groszy za litr napoju z cukrem lub słodzikiem, dodatek 10 groszy za litr napoju z zawartością kofeiny i/lub tauryny. Z kolei część zmienna to 5 groszy za każdy gram cukru powyżej jego zawartości 5 gram na 100 ml w przeliczeniu na litr napoju.

Opłata cukrowa wzrośnie

Jak podaje Money.pl, w piątek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów została opublikowana informacja o prowadzonych przez Ministerstwo Finansów pracach nad projektem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z wpisu na temat projektu wynika, że resort proponuje podniesienie opłaty cukrowej. Konkretnie przewidywane są następujące podwyżki opłat:

stałej za zawartość cukrów w ilości do 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość substancji słodzącej (tzw. słodzików): z 0,50 zł do 0,70 zł,

zmiennej za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju: z 0,05 zł do 0,10 zł,

za zawartość kofeiny lub tauryny: z 0,10 zł do 1,00 zł,

maksymalnej: z 1,20 zł do 1,80 zł,

– w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Podobne przepisy pojawiły się w przedstawionym pod koniec sierpnia projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje podwyżkę podatku akcyzowego na alkohol.

