Darowizna dla dziecka bez podatku? Jest jeden warunek i ważny limit

Pieniądze można przekazywać dziecku wiele razy bez podatku – kluczowe jest nie to, „ile razy”, lecz czy suma darowizn od tego samego darczyńcy w ciągu 5 lat nie przekroczy kwoty wolnej. Po jej przekroczeniu trzeba dopełnić formalności, aby nadal korzystać ze zwolnienia. Zasady określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Grupy obdarowanych

Podatek zależy od grupy podatkowej obdarowanego. Do I grupy należą m.in. małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa. II grupa to m.in. zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonkowie i zstępni pasierbów oraz powinowaci wskazani w przepisach. III grupa obejmuje wszystkich pozostałych. Za zstępnych i wstępnych uznaje się również osoby z rodzin zastępczych i placówek wskazanych w ustawie. Istnieje też „zerowa” grupa (najbliżsi: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha), która daje prawo do pełnego zwolnienia – pod określonymi warunkami.

Aktualne kwoty wolne (liczone łącznie z innymi nabyciami od tej samej osoby w ciągu 5 lat) wynoszą:

• 36 120 zł – I grupa,

• 27 090 zł – II grupa,

• 5 733 zł – III grupa.

W „zerowej” grupie darowizny dla dzieci mogą być zwolnione bez względu na wartość, ale po przekroczeniu 36 120 zł trzeba zgłosić darowiznę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (formularz SD-Z2) w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Przy darowiźnie pieniężnej należy okazać dowód otrzymania środków (np. przelew na rachunek). Brak zgłoszenia po przekroczeniu limitu może skutkować sankcjami.

Po przekroczeniu kwot wolnych stosuje się skale podatkowe (rozporządzenie MF z 28.06.2023 r.). Progi i stawki:

I grupa: do 11 833 zł – 3%; 11 833–23 665 zł – 355 zł + 5% nadwyżki ponad 11 833 zł; powyżej 23 665 zł – 946 zł 60 gr + 7% nadwyżki ponad 23 665 zł.

II grupa: do 11 833 zł – 7%; 11 833–23 665 zł – 828 zł 40 gr + 9% nadwyżki; powyżej 23 665 zł – 1 893 zł 30 gr + 12% nadwyżki.

III grupa: do 11 833 zł – 12%; 11 833–23 665 zł – 1 420 zł + 16% nadwyżki; powyżej 23 655 zł – 3 313 zł 20 gr + 20% nadwyżki.

Podatek od darowizny

Obowiązek podatkowy powstaje: przy akcie notarialnym – z chwilą złożenia oświadczenia; przy umowie bez formy aktu – z chwilą spełnienia świadczenia. Do kwoty wolnej wlicza się łączną wartość darowizn oraz innych nieodpłatnych nabyć (np. zniesienie współwłasności) od tej samej osoby w 5-letnim okresie poprzedzającym rok ostatniej darowizny.

Podsumowując: możesz przekazywać dziecku środki wielokrotnie. Pilnuj pięcioletniej sumy od jednego darczyńcy, a po przekroczeniu 36 120 zł w 2025 r. zgłoś darowiznę na SD-Z2 i zachowaj dowód przelewu – wtedy nadal nie zapłacisz podatku.

