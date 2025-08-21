Alkohol w Polsce zdrożeje. Ważny komunikat resortu finansów

Ministerstwo Finansów przedstawiło dwa projekty ustaw dotyczących zdrowia publicznego. W pierwszym zaproponowano aktualizację stawek akcyzy na wszystkie napoje alkoholowe, co ma na celu ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, a w konsekwencji redukcję negatywnych skutków jego nadużycia.

Akcyza na alkohol wzrośnie od 2026 r.

– Od 1 stycznia 2026 r. nastąpi podwyższenie stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie o 15% w stosunku do stawek z 2025 r. Od 1 stycznia 2027 r. stawki akcyzy na te wyroby wzrosną o 10% – informuje resort w komunikacie.

Ministerstwo powołuje się na dane Eurostatu, które wskazują, że ceny konsumpcyjne napojów alkoholowych w Polsce są na zdecydowanie niższym poziomie niż w większości państw Unii Europejskiej. Tańszy alkohol można kupić jedynie w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech.

Opłata cukrowa również w górę

Drugi projekt dotyczy podwyżki funkcjonującej od pięciu lat opłaty cukrowej. Jest to podatek od napojów słodzonych, którego regulacja spoczywa na producentach i importerach, a dla konsumentów wiąże się on z podwyżką cen tychże napoi.

– Obowiązująca wysokość opłaty cukrowej została przyjęta w 2020 r. i znacząco odbiega od aktualnych cen napojów. Tym samym, wysokość opłaty jest niewystarczająca, aby wpływać na zachowania konsumentów. Jednocześnie, coraz więcej napojów w ogóle nie jest obciążonych opłatą cukrową, ze względu na dodatek soku zastosowany w celu uniknięcia opłaty – podkreśla Ministerstwo Finansów.

Aktualizacja wysokości opłaty cukrowej, w tym opłaty za zawartość kofeiny lub tauryny, które występują m.in. w napojach energetycznych, przewiduje podwyższenie wysokości opłaty:

stałej za zawartość cukrów w ilości do 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość substancji słodzącej (tzw. słodzików): z 0,50 zł do 0,70 zł,

zmiennej za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju: z 0,05 zł do 0,10 zł,

za zawartość kofeiny lub tauryny: z 0,10 zł do 1,00 zł,

maksymalnej: z 1,20 zł do 1,80 zł

– w przeliczeniu na 1 litr napoju.

