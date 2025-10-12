Złota 100 polskiego rolnictwa, podchody na lewicy i co Żurek zawdzięcza Bodnarowi. Nowy „Wprost”

„Złota 100 polskiego rolnictwa”. To olbrzymi sektor, w mediach niedoceniany, a to właśnie on jest kołem zamachowym naszego eksportu – w ub. r. za granicę sprzedaliśmy towary za ponad 230 mld zł – pisze Karol Wasilewski.

„Polska jest na stołach Europy”. – Moją ambicją jest, żeby zapamiętano mnie jako ministra, który ułatwił życie rolnikom, ale nie poprzez obiecywanie cudownej deregulacji, tylko poprzez konkretne działania – zapowiada Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, w rozmowie z Szymonem Krawcem.

„Lewicowe podchody”. Partii Razem nie przekonuje wizja wspólnej lewicowej listy. – Nie ma znaczenia to, co Włodzimierz Czarzasty obieca przed kolejnymi wyborami – zapowiada Maciej Konieczny,w tekście Piotra Barejki.

„Bodnar zasiał, Żurek zbierze”. – Waldemar Żurek jest zdeterminowany i życzę mu, by zrealizował swój plan. Niestety, cokolwiek by nie wymyślił, i tak będzie źle – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej mec. Janusz Kaczmarek, były prokurator krajowy oraz były minister spraw wewnętrznych i administracji.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Migawki z prezydentury”. – Trudno było pokazać Andrzeja Dudę jako rozgrywającego, politycznego samca alfa – wspomina Jakub Szymczuk, prezydencki fotograf, w wywiadzie Magdaleny Frindt.

„Zawiść, polityka i American Dream”. – Najbardziej zabolała mnie zemsta na innych za to, że pracowali z nami w TVP – komentuje dla Sylwii Borowskiej Joanna Kurska, była szefowa redakcji „Pytania na śniadanie”.

„Lubię mieć siebie pod kontrolą”. – Nie lubię takich sytuacji, gdy jestem zawieszony w próżni i nie wiem, czy będzie dobrze, czy źle. Zamiast czekać, wolę założyć, że będzie źle – przyznaje Przemysław Saleta w rozmowie z Aldoną Sosnowską-Szczuką.

„Czas zwiększyć odporność”. – Trzeba zastanowić się, jak zwiększyć odporność i konkurencyjność naszego rolnictwa, aby uniknąć załamania – ostrzega w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej Jarosław Kalinowski.

„Wina Tuska i Morawieckiego”. – Jeśli nie będziemy psuć tego, co już wypracowaliśmy i nie będziemy podejmować absurdalnych decyzji, nasza praca nie pójdzie na marne – apeluje w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską Wojciech Mojzesowicz.

„Groźny »relaks«”. Czy kieliszek „na stres” to już problem? O tym, dlaczego bagatelizujemy skutki picia, mówi Joannie Biegaj psycholożka i psychoterapeutka Diana Walters-Rogulska.

„Księżna z Książa”. Niektórzy nazywają ją Polską Lady Di, jeszcze inni mówią o niej „ikona swoich czasów”. Dorota Ponińska szuka prawdy o księżnej Daisy von Pless.

„Mistrzyni kulis”. Napisała scenariusz do „Wojny domowej”, Gomułka jej nie znosił. O niesamowitej historii Miry Michałowskiej mówi Monika Ksieniewicz-Mil w wywiadzie Krystyny Romanowskiej.