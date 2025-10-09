Już jutro wielka debata „Wprost” ministrów rolnictwa z rządów PIS i PO. Na antenie TVP Info

Z okazji ogłoszenia rankingu „Wprost” – „Złota 100 Polskiego Rolnictwa” jutro o godz. 9.00 na antenie TVP Info Agnieszka Niesłuchowska, dziennikarka Wprost i Radosław Bełkot, dziennikarz TVP INFO poprowadzą debatę, w której zapowiedziało udział aż pięciu ministrów rolnictwa różnych rządów, w tym obecny Stefan Krajewski.
W debacie pt. „Polskie rolnictwo 2030 – bezpieczeństwo żywnościowe, suwerenność i przyszłość w obliczu kryzysów” wezmą udział zarówno obecny minister rolnictwa, jak i ministrowie z rządów PIS i PO.
Udział w wydarzeniu zapowiedzieli:
-
Stefan Krajewski
obecny minister rolnictwa i rozwoju wsi,
-
Czesław Siekierski
minister rolnictwa w latach 2023–2025, czyli w trzecim rządzie Donalda Tuska,
-
Jan Ardanowski
minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie PIS (w latach 2018–2020),
-
Krzysztof Jurgiel
były minister rolnictwa w latach 2005-2006 i 2015-2018 (w rządzie PIS),
-
Jarosław Kalinowski
minister lotnictwa w 1997 roku i w latach 2001-2003.
Debata odbędzie się na zamku w Gniewie, gdzie przyznane zostaną nagrody „Złotej 100 Polskiego Rolnictwa” dla największych przedsiębiorstw produkujących żywność zwierzęcą, roślinną, jak i dystrybutorów rolniczych.
Transmisję debaty będzie można oglądać na kanale TVP Info.