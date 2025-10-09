Już jutro wielka debata „Wprost” ministrów rolnictwa z rządów PIS i PO. Na antenie TVP Info
Złota Setka Polskiego Rolnictwa
Z okazji ogłoszenia rankingu „Wprost” – „Złota 100 Polskiego Rolnictwa” jutro o godz. 9.00 na antenie TVP Info Agnieszka Niesłuchowska, dziennikarka Wprost i Radosław Bełkot, dziennikarz TVP INFO poprowadzą debatę, w której zapowiedziało udział aż pięciu ministrów rolnictwa różnych rządów, w tym obecny Stefan Krajewski.

W debacie pt. „Polskie rolnictwo 2030 – bezpieczeństwo żywnościowe, suwerenność i przyszłość w obliczu kryzysów” wezmą udział zarówno obecny minister rolnictwa, jak i ministrowie z rządów PIS i PO.

Udział w wydarzeniu zapowiedzieli:

  • Stefan Krajewski
    obecny minister rolnictwa i rozwoju wsi,
  • Czesław Siekierski
    minister rolnictwa w latach 2023–2025, czyli w trzecim rządzie Donalda Tuska,
  • Jan Ardanowski
    minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie PIS (w latach 2018–2020),
  • Krzysztof Jurgiel
    były minister rolnictwa w latach 2005-2006 i 2015-2018 (w rządzie PIS),
  • Jarosław Kalinowski
    minister lotnictwa w 1997 roku i w latach 2001-2003.

Debata odbędzie się na zamku w Gniewie, gdzie przyznane zostaną nagrody „Złotej 100 Polskiego Rolnictwa” dla największych przedsiębiorstw produkujących żywność zwierzęcą, roślinną, jak i dystrybutorów rolniczych.

Transmisję debaty będzie można oglądać na kanale TVP Info.

Złota Setka na Zamku w Gniewie