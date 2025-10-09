Trwa debata „Wprost” i TVP Info. Dyskusja „ponad podziałami” ministrów rządów PO i PIS
Trwa debata „Wprost" i TVP Info. Dyskusja „ponad podziałami" ministrów rządów PO i PIS

Debata ministrów rolnictwa
Zmowa cenowa przy skupie owoców i warzyw, zmieniający się klimat, ryzyko klęsk żywiołowych, wydatkowanie funduszy unijnych i promocja polskiej żywności – to tematy, które zostaną poruszone podczas debaty ministrów rolnictwa „Wprostu” i TVP Info. Bierze w nich udział 5 ministrów rolnictwa zarówno z rządów PIS, jak i PO.

Debatę pt. „Polskie rolnictwo 2030 – bezpieczeństwo żywnościowe, suwerenność i przyszłość w obliczu kryzysów” prowadzą Agnieszka Niesłuchowska (Wprost) i Radosław Bełkot (TVP INFO).

W wydarzeniu biorą udział:

  • Stefan Krajewski
    obecny minister rolnictwa i rozwoju wsi,
  • Czesław Siekierski
    minister rolnictwa w latach 2023–2025, czyli w trzecim rządzie Donalda Tuska,
  • Jan Ardanowski
    minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie PIS (w latach 2018–2020),
  • Krzysztof Jurgiel
    były minister rolnictwa w latach 2005-2006 i 2015-2018 (w rządzie PIS),
  • Jarosław Kalinowski
    minister lotnictwa w 1997 roku i w latach 2001-2003.

Debata odbywa się na zamku w Gniewie, gdzie przyznane zostały nagrody „Złotej 100 Polskiego Rolnictwa” dla największych przedsiębiorstw produkujących żywność zwierzęcą, roślinną, jak i dystrybutorów rolniczych.

Wydarzenie rozpoczęło się od nakreślenia sytuacji polskich rolników i tego, że polskie rolnictwo, pomimo historycznego sukcesu – dynamicznego wzrostu eksportu i bycia kluczowym producentem żywności w UE – stoi dziś w obliczu najpoważniejszego kryzysu ekonomicznego od transformacji. Z danych GUS wynika, że aż 62,7 proc. właścicieli gospodarstw odczuło pogorszenie sytuacji finansowej w I półroczu ubiegłego roku a co piąty rolnik rozważa zaprzestanie działalności.

Padają pytania o to, czy wciąż opłaca się być rolnikiem w Polsce? Jak uniknąć zapaści polskiego sektora rolnictwa? Czy umowa z Mercosour oznacza dla Polski w dłuższej perspektywie import do Polski produktów z Ameryki Południowej? Co dalej z ustawą dotykająca problemu dzierżaw i wprowadzającej pojęcie „aktywnego rolnika”. Kto najwięcej na niej zyska? Czy preferencyjne kredyty obrotowe z gwarancją spłaty i dopłatą do oprocentowania jest to wystarczające narzędzie do stabilizacji finansowej sektora?

Odpowiada czterech ministrów rolnictwa oraz obecny szef resortu.

Transmisję debaty można oglądać na kanale TVP Info.

