Trwa debata „Wprost” i TVP Info. Dyskusja „ponad podziałami” ministrów rządów PO i PIS

Debatę pt. „Polskie rolnictwo 2030 – bezpieczeństwo żywnościowe, suwerenność i przyszłość w obliczu kryzysów” prowadzą Agnieszka Niesłuchowska (Wprost) i Radosław Bełkot (TVP INFO).

W wydarzeniu biorą udział:

Stefan Krajewski

obecny minister rolnictwa i rozwoju wsi, Czesław Siekierski

minister rolnictwa w latach 2023–2025, czyli w trzecim rządzie Donalda Tuska, Jan Ardanowski

minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie PIS (w latach 2018–2020), Krzysztof Jurgiel

były minister rolnictwa w latach 2005-2006 i 2015-2018 (w rządzie PIS), Jarosław Kalinowski

Debata odbywa się na zamku w Gniewie, gdzie przyznane zostały nagrody „Złotej 100 Polskiego Rolnictwa” dla największych przedsiębiorstw produkujących żywność zwierzęcą, roślinną, jak i dystrybutorów rolniczych.

Wydarzenie rozpoczęło się od nakreślenia sytuacji polskich rolników i tego, że polskie rolnictwo, pomimo historycznego sukcesu – dynamicznego wzrostu eksportu i bycia kluczowym producentem żywności w UE – stoi dziś w obliczu najpoważniejszego kryzysu ekonomicznego od transformacji. Z danych GUS wynika, że aż 62,7 proc. właścicieli gospodarstw odczuło pogorszenie sytuacji finansowej w I półroczu ubiegłego roku a co piąty rolnik rozważa zaprzestanie działalności.

Padają pytania o to, czy wciąż opłaca się być rolnikiem w Polsce? Jak uniknąć zapaści polskiego sektora rolnictwa? Czy umowa z Mercosour oznacza dla Polski w dłuższej perspektywie import do Polski produktów z Ameryki Południowej? Co dalej z ustawą dotykająca problemu dzierżaw i wprowadzającej pojęcie „aktywnego rolnika”. Kto najwięcej na niej zyska? Czy preferencyjne kredyty obrotowe z gwarancją spłaty i dopłatą do oprocentowania jest to wystarczające narzędzie do stabilizacji finansowej sektora?

Odpowiada czterech ministrów rolnictwa oraz obecny szef resortu.

Transmisję debaty można oglądać na kanale TVP Info.