Setki osób do zwolnienia! Dramat w znanym zakładzie

Qemetica Soda Polska ogłosiła hibernację jednego ze swoich trzech zakładów produkcyjnych w Polsce – fabryki w Janikowie (woj. kujawsko-pomorskie). Decyzja skutkuje zwolnieniami grupowymi, które mają objąć nawet 350 pracowników. W pierwszej fazie zwolnienia dotkną około 200 osób. Pełne wygaszenie produkcji sody w Janikowie planowane jest do końca lipca 2025 r.

Jak wyjaśnia firma, to "najtrudniejszy, ale konieczny krok" wynikający z konieczności dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych oraz realizacji długoterminowego planu stabilizacji działalności.

Czytaj też:

Rowerzyści pod lupą. Za te wykroczenia możesz zapłacić nawet 5 tys. zł!

Co otrzymają zwolnieni pracownicy?

Qemetica Soda Polska przewidziała bogaty pakiet wsparcia dla odchodzących pracowników. Odprawy będą uzależnione od stażu pracy, a łączna wartość świadczeń może sięgać nawet 14-krotności miesięcznego wynagrodzenia. Ponadto firma oferuje:

dodatkowe rekompensaty,

premie lojalnościowe i motywacyjne,

sześciomiesięczny pakiet opieki medycznej finansowany przez pracodawcę,

kompleksowy program wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy oraz pomoc psychologiczną.

Lokalne przedsiębiorstwa zadeklarowały, że będą priorytetowo traktować zwolnionych pracowników podczas prowadzonych rekrutacji.

Program Dobrowolnych Odejść (PDO)

Oprócz zwolnień grupowych, Qemetica wdraża Program Dobrowolnych Odejść (PDO), skierowany głównie do osób w wieku przedemerytalnym. W jego ramach planowane jest rozstanie się z 83 pracownikami. Wypłaty w ramach PDO mogą wynieść nawet do 21-krotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od stażu pracy i czasu pozostałego do emerytury.

Czytaj też:

Ten grill za 29,99 zł podbija Polskę! Biedronka rusza z majówkową ofensywą

Dlaczego Qemetica Soda Polska zmniejsza zatrudnienie?

Firma wskazuje na rosnącą presję kosztową, drastyczny wzrost cen energii oraz narastającą konkurencję cenową spoza Unii Europejskiej. Polski rynek został zalany tanią sodą z Turcji, gdzie producenci korzystają z tańszych rosyjskich surowców i nie podlegają unijnym regulacjom. Tureccy producenci zdobyli już 30 proc. krajowego rynku, powodując nadpodaż i spadek cen.

Sektor chemiczny w Europie przeżywa obecnie największy kryzys od dekad, a spowolnienie w budownictwie dodatkowo pogarsza sytuację branży sodowej.

Co dalej z zakładem w Janikowie?

Obecnie 92 osoby pozostają zatrudnione w janikowskim zakładzie do obsługi Elektrociepłowni, procesów utylizacji ścieków oraz utrzymania infrastruktury. Przez kolejne miesiące Qemetica będzie nadal świadczyć usługi dostarczania ciepła i oczyszczania ścieków komunalnych dla miasta, jednocześnie prowadząc rozmowy o nowej umowie.

Czytaj też:

Krzysztof Stanowski straci pieniądze. Powód zaskakuje