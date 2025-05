Rząd przyjął pierwsze ustawy ws. deregulacji. Zmiany dla milionów Polaków

Jak poinformowała Kancelaria Premiera, podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów przyjęto pakiet dziewięciu projektów deregulacyjnych. Mają one na celu uproszczenie procedur administracyjnych i zmniejszenie obciążenia obywateli oraz przedsiębiorców.

– Dzisiaj mamy wielki dzień, bo przyjmujemy pakiet – i cieszę się, że bez żadnych kontrowersji pomiędzy ministrami, prawie żadnych (…). Bardzo się cieszę, że ta deregulacja nie jest zawołaniem propagandowym, tylko że w naszym wydaniu to jest bardzo poważna, ciężka, intensywna praca nad masywnymi zmianami prawa w bardzo wielu dziedzinach – powiedział premier Donald Tusk w swoim wystąpieniu przed rozpoczęciem posiedzenia rządu.

Pakiet deregulacyjny. Co się zmieni?

Premier wymienił kilka projektów, jak m.in. wprowadzenie obowiązkowego 6-miesięcznego vacatio legis dla zmian w przepisach podatkowych, które wywierają negatywny skutek dla podatnika.

– Wydaje się, że to jest niewielka zmiana, ale tak naprawdę z punktu widzenia prowadzenia firmy, projektowania przyszłości swojej działalności gospodarczej, a także życia – bo tu nie chodzi tylko o przedsiębiorców – to jest to naprawdę coś, co powinno przynieść ulgę na co dzień milionom ludzi – mówił szef rządu.

Tusk zapowiedział też obniżenie górnej granicy opłaty sądowej do 100 tys. zł. Dotychczas wynosiła ona 200 tys. zł. Zmiana ta ma ułatwić dostęp do sądów, przede wszystkim małym firmom.

– Bardzo często nie dochodzono swoich praw przed sądem tylko dlatego, że ta opłata sądowa była za wysoka – zwracał uwagę premier.

Wśród przyjmowanych zmian deregulacyjnych znalazły się też ułatwienia w kwestii VAT-u, na którą czekali mniejsi przedsiębiorcy, rzemieślnicy.

– W tej chwili można nie płacić podatku VAT, jeśli nie przekroczy się limitu sprzedaży w wysokości 200 tysięcy złotych rocznie. Podnosimy to do 240 tysięcy złotych. Ktoś powie niedużo, ale dla tych, którzy mają właśnie tak niewysoką sprzedaż, to możliwość odejścia od płacenia VAT-u, to jest także zmniejszenie biurokracji – wyjaśniał Tusk.

Inne zmiany dotyczą m.in. ustawy o CIT i przepisów dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), ustawy o aplikacji mObywatel (rozszerzenie funkcjonalności), czy prawa farmaceutycznego.

Pod koniec kwietnia odbyło się spotkanie strony rządowej i społecznej, podczas którego zostały przedstawione wyniki dotychczasowych prac nad pakietem deregulacyjnym. Od momentu uruchomienia inicjatywy przeanalizowano 197 propozycji zmian, z czego 123 zostało przyjętych do realizacji.

Czytaj też:

Lewica zahamuje deregulację? „Niebezpieczne pomysły"Czytaj też:

„Dobra, godzinna dyskusja”. Brzoska zdradza kulisy spotkania z Dudą