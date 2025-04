ZUS ruszył z wysyłką do emerytów. Prosi o sprawdzenie jednej rzeczy

Kwiecień powoli dobiega końca, a tym samym kończy się wypłata 13. emerytur. Świadczenie to od sześciu lat wypłacane jest własnie w tym miesiącu. W tym roku świadczenie w wysokości minimlanej emerytury (obecnie jest to ponad 1878 zł brutto) trafiło do 8,8 mln seniorów.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podsumowuje tegoroczne wypłaty „trzynastki" i w związku z tym wysyła specjalne listy do emerytów i rencistów.

Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS informuje, że w korespondencji pojawiają się dwie decyzje, pierwsza będzie dotyczyć marcowej waloryzacji, druga zaś 13. emerytury.

13. emerytura. ZUS apeluje do seniorów

W pierwszej decyzji jest informacja o kwocie świadczenia po marcowej waloryzacji. Zawiera również szczegółowe informacje o sumie pobranych składek i zaliczce na podatek dochodowy. W tej decyzji ZUS podaje również wysokość emerytury netto po wszystkich odliczeniach. W drugiej jest informacja dla wszystkich osób, które miały prawo do wypłaty renty, emerytury lub innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS na dzień 31 marca 2025 r. o wysokości i wypłacie „trzynastki".

Przedstawiciel ZUS podkreśla, że wysyłane decyzje są niezwykle ważne, gdyż bezpośrednio dotyczą dochodów emerytów i rencistów. – Warto, aby każdy dokładnie przeczytał otrzymane dokumenty i upewnił się, że wszystkie dane są poprawne – podkreśla Dyjak.

ZUS wysyła dwie decyzje w jednej kopercie, aby usprawnić proces i zapewnić, że wszystkie niezbędne informacje dotrą do świadczeniobiorców jednocześnie.

14. emerytura po wakacjach

Wysyłka potrwa do końca maja. Tymczasem – jak zapowiedziała niedawno ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – już we wrześniu ruszy wypłata 14. emerytury. Z informacji przekazanych „Faktowi" przez biuro prasowe resortu wynika, że zasady wypłat „czternastki" nie zmienią się, co oznacza, że świadczenie w wysokości minimalnej emerytury (wspomniane 1878 zł brutto) trafi do osób, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. W pozostałych przypadkach zastosowany zostanie mechanizm „złotówka za złotówkę".

– Obecnie nie są planowane zmiany dotyczące wysokości czternastej emerytury w 2025 r. oraz limitu uprawniającego do wypłaty tego świadczenia w pełnej wysokości – podkreśla w komentarzu dla „Faktu" biuro prasowe Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

