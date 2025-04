Zrównanie wieku emerytalnego nieuniknione? Prezes ZUS komentuje

Co jakiś czas powraca dyskusja dotycząca zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, co wiązałoby się z podwyżką wieku emerytalnego dla pań, bądź obniżką dla panów. Przypomnijmy, że obecnie wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn – 65 lat. W 2012 roku gabinet Donalda Tuska wprowadził reformę emerytalną, zakładającą stopniowe wydłużanie i zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67 lat. Reforma ta została jednak pięć lat później wycofana przez rząd PiS.

Zrównanie wieku emerytalnego. Prezes ZUS komentuje

O zrównanie wieku emerytalnego pytany był dziś w Radiu Zet prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Zbigniew Derdziuk. – Wiek emerytalny kobiet ani mężczyzn nie będzie zmieniony. Każdy może sobie rozstrzygnąć sam, jak długo chce pracować – powiedział w audycji „Gość Radia Zet" szef ZUS, podkreślając, że kobiety, jeśli chcą, to mogą pracować dłużej.

W podobnym tonie wypowiedziała się niedawno w wywiadzie dla rozgłośni ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. – Na pewno nie należy podnosić wieku emerytalnego. Zachęty tak, przymus nie. Jestem zwolenniczką tego, by taką politykę rynku pracy, społeczną wprowadzać, by jak najwięcej osób mogło i chciało dłużej pracować. Ale nie musiało ustawowo – podkreśliła szefowa resortu pracy.

Polacy o zrównaniu wieku emerytalnego

W ankiecie przeprowadzonej przez Radio Zet, 48 proc. słuchaczy opowiedziało się za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, a 52 proc. było przeciw.

Nieco inaczej prezentowały się wyniki w sondażu przeprowadzonym dokładnie rok temu przez SW Research dla „Wprost". Zrównanie wieku emerytalnego poparło 47 proc. ankietowanych, a 42,5 proc. badanym nie podoba się to rozwiązanie. Co dziesiąty uczestnik sondażu nie miał zdania w tej sprawie.

Z badania wynikało, że zrównania wieku emerytalnego chce 57,4 proc. mężczyzn, a 31,6 proc. jest odmiennego zdania. Odwrotnie prezentowały się wyniki wśród kobiet – na „tak" było 37,3 proc. respondentek, a aż 52,2 proc. nie zgadza się na zrównanie wieku emerytalnego.

