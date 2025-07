Hindusi w kolejce po polskie emerytury, renty rodzinne, zasiłek pogrzebowy

Po Amerykanach, Australijczykach, Niemcach, Koreańczykach, Izraelczykach, Turkach, Mołdawianach, Białorusinach i Ukraińcach przyszedł czas na Hindusów.

Umowa o zabezpieczeniu społecznym budzi niepokój, ponieważ umożliwia podwyższenie zagranicznej emerytury do poziomu polskiej emerytury minimalnej, a w dodatku ZUS honoruje zaświadczenia o pracy z krajów objętych takimi umowami, ale ich nie weryfikuje co jest polem do nadużyć.

Umowa emerytalna dla 200 Polaków

Polska minimalna emerytura w 2025 roku to 1878,91 zł brutto. W Indiach, po kwietniowych podwyżkach, minimalna emerytura z Pracowniczego Planu Emerytalnego w 2025 roku wynosi 7500 rupii, czyli 314,96 zł. Taką emeryturę w Indiach otrzymuje około 6 mln emerytów.

Z danych ZUS wynika, że liczba ubezpieczonych, którzy w zgłoszeniu do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych podali obywatelstwo indyjskie w 2018 roku wyniosła 5931 osób. W 2021 było to niemal 11 tys. osób (10 735), a w 2023 – ponad 20,5 tys. Stan na 30 czerwca 2024 roku to już 21 370 osób.

Według informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych obecnie na terytorium Indii zamieszkuje około 200 obywateli Polski.

Umowa o zabezpieczeniu społecznym budzi w Polsce emocje

W Polsce prawo do emerytury, w tym emerytury minimalnej, nie jest zależne od obywatelstwa osoby wnioskującej o świadczenie. Każda osoba, niezależnie od obywatelstwa, po spełnieniu ustawowych warunków, jest uprawniona do uzyskania podwyższenia emerytury do emerytury minimalnej.

Jakie to warunki? Osiągnięcie odpowiedniego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz posiadanie minimalnego stażu pracy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn).

Dane ZUS pokazują dynamiczny wzrost liczby cudzoziemców pobierających polskie emerytury na podstawie dotychczasowych dwustronnych umów. Od grudnia 2023 roku do maja 2024 roku ich liczba wzrosła o ponad 100 proc. – z 4,9 tysiąca osób (koszt 3 mln zł miesięcznie) do 11,1 tys. osób (koszt 5,5 mln zł miesięcznie). Rocznie daje to kwotę około 60 mln zł z ZUS. Najliczniejsze grupy beneficjentów takich umów to Ukraińcy, Białorusini i Amerykanie.

Emerytury, renty, odszkodowania i zasiłek pogrzebowy

Jak informuje dziennik „Rzeczpospolita”, rządowa umowa o zabezpieczeniu społecznym z Indiami została wstępnie podpisana w listopadzie 2024 roku. Wymaga jeszcze parafowania po pracach w Sejmie. Oprócz zabezpieczenia emerytalnego, umowa z Indiami obejmuje także:

renty rodzinne,

jednorazowe odszkodowania,

renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

zasiłki pogrzebowe.

Zakłada m.in. wzajemne honorowanie okresów ubezpieczenia, czy też uniknięcie podwójnego oskładkowania. Przy czym każda ze stron płaci za własne okresy ubezpieczenia: Indie wypłacają rentę czy emeryturę za okresy składkowe odprowadzone w Indiach, a Polska za okresy odprowadzone w Polsce.

Konfederacja proponuje wprowadzenie wymogu 20 lat zamieszkania dla cudzoziemca, aby mógł ubiegać się o polską emeryturę. Eksperci sugerują, by gwarancja minimalnej emerytury, zarówno dla Polaków, jak i cudzoziemców, była dostępna po 35 latach pracy, a ogólny okres pracy wydłużony do 40-45 lat.

