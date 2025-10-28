500 zł dla seniorów co miesiąc z ZUS. Kto dostanie pieniądze na stałe?

Osoby, których emerytura nie przekracza 2552,39 zł, mogą ubiegać się o świadczenie uzupełniające z ZUS. To wsparcie, znane jako „500 plus dla seniorów” lub „500 plus dla niesamodzielnych”, przysługuje tym, którzy z powodu stanu zdrowia wymagają stałej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Podstawą jest ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. ZUS ocenia przesłanki na podstawie dokumentacji medycznej i orzeczeń. W razie odmowy można odwołać się w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji, składając wniosek w jednostce, która prowadziła sprawę.

Świadczenie uzupełniające

W 2025 roku wysokość świadczenia uzupełniającego wynosi 500 zł miesięcznie. Aby je otrzymać, trzeba spełnić jednocześnie kilka warunków. Po pierwsze – miejsce zamieszkania w Polsce. Po drugie – ukończone 18 lat. Po trzecie – posiadanie orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji lub równoważnego dokumentu. Chociaż świadczenie bywa kojarzone z osobami po 75. roku życia, przysługuje także młodszym, jeśli ich stan zdrowia to uzasadnia.

Kluczowe są również kryteria dochodowe. Osoba, która nie pobiera żadnej emerytury, renty ani innego świadczenia finansowanego ze środków publicznych, może liczyć na pełne 500 zł. Jeżeli pobierane są takie świadczenia, ich łączna kwota brutto nie może przekraczać 2052,39 zł miesięcznie, aby zachować pełną wysokość dodatku. Gdy suma świadczeń brutto mieści się między 2052,39 zł a 2552,39 zł, kwota „500 plus dla seniora” jest pomniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Po przekroczeniu progu 2552,39 zł świadczenie nie przysługuje. Progi są corocznie waloryzowane, dlatego warto śledzić ich aktualną wartość.

Jak złożyć wniosek?

Proces ubiegania się o wsparcie jest dwuetapowy. Wniosek można złożyć osobiście w dowolnej placówce ZUS albo online przez platformę eZUS (dawniej PUE ZUS). Jeśli w momencie składania dokumentów nie ma się aktualnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, należy dołączyć zaświadczenie lekarskie wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku oraz odpowiednią dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia.

Świadczenie uzupełniające wypłacane jest przez okres, na jaki wydano orzeczenie. W przypadku orzeczenia bezterminowego przysługuje do końca życia. Dzięki temu osoby wymagające stałej opieki, spełniające warunki ustawowe i kryteria dochodowe, mogą liczyć na stałe comiesięczne wsparcie finansowe.

