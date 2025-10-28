Druga emerytura jeszcze w październiku. Ci seniorzy się załapią

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydał ważny komunikat dla emerytów i rencistów, którzy otrzymują świadczenia 1. każdego miesiąca. Jak wiadomo, w listopadzie wypada w tym dniu święto Wszystkich Świętych i jest to dzień wolny od pracy. W tym roku 1 listopada przypada na sobotę. Dla seniorów oznacza to, że otrzymają swoje świadczenia jeszcze w tym tygodniu.

– Jeśli wypłata Twojej emerytury lub renty z ZUS przypada na 1 listopada – spokojnie, nie zostaniesz bez środków na weekend! Zarówno osoby, które pobierają świadczenie na konto, jak i ci, którym pieniądze przynosi listonosz, otrzymają je najpóźniej w piątek – informuje ZUS w komunikacie zamieszczonym na platformie X.

twitter

Dwie emerytury w październiku

Taki a nie inny układ kalendarza spowodował, że wielu emerytów i rencistów dostanie w październiku dwie wypłaty. Nie chodzi jednak o żaden dodatek w rodzaju 13. czy 14. emerytury, a po prostu wcześniejszą wypłatę listopadowego świadczenia.

ZUS realizuje wypłaty emerytur i rent w siedmiu ustalonych terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca. Gdy termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, przelew realizowany jest w ostatnim dniu roboczym przed tym terminem. W listopadzie będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją również w połowie miesiąca, co oznacza, że seniorzy otrzymają świadczenie najpóźniej 14 listopada.

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane są przez ZUS w dwóch formach: bezgotówkowo na rachunek bankowy lub za pośrednictwem poczty. Przelewy bankowe realizowane są najpóźniej dzień roboczy przed terminem wypłaty, natomiast środki przekazywane pocztą – z trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku świadczeń wypłacanych za granicę, za dzień wypłaty uznaje się dzień przekazania należności do banku lub innej instytucji pośredniczącej.

Czytaj też:

Tak seniorzy mogą podwyższyć emeryturę. ZUS pokazał wyliczeniaCzytaj też:

500 zł dla seniorów co miesiąc z ZUS. Kto dostanie pieniądze na stałe?