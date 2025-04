PKO BP zmienia limity przelewów! Sprawdź, co musisz zrobić

Od 6 maja 2025 roku PKO Bank Polski wprowadza nowe zasady dotyczące limitów przelewów w serwisie iPKO. Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów w obliczu rosnących zagrożeń w sieci. Bank zapowiada, że nowe limity będą obowiązywały automatycznie, jednak użytkownicy mogą je zmieniać według własnych potrzeb.

Nowy domyślny dzienny limit przelewów z kont prowadzonych w złotych wyniesie 10 tys. zł. Klienci, którzy wcześniej mieli ustawione wyższe limity, powinni wiedzieć, że od maja ich poziom zostanie automatycznie obniżony. Ma to chronić przed ewentualnymi nieautoryzowanymi transakcjami.

Choć zmiany są obligatoryjne, użytkownicy mogą samodzielnie zwiększyć limity, jednak obowiązują tu określone warunki. Maksymalna dostępna kwota przelewów dziennych to 300 tys. zł, ale możliwa jest do ustawienia tylko dla tych, którzy korzystają z mobilnej autoryzacji w aplikacji IKO i aktywują dodatkowe zabezpieczenia logowania.

W przypadku korzystania wyłącznie z mobilnej autoryzacji bez dodatkowych zabezpieczeń, limit wynosi 200 tys. zł dziennie. Natomiast przy autoryzacji kodem SMS, kartami kodów jednorazowych lub tokenem sprzętowym, maksymalny limit to 50 tys. zł dziennie. Limity dla kont w walutach obcych będą przeliczane odpowiednio.

Zmianie ulega również regulamin bankowości elektronicznej. Klienci, którzy akceptują nowe zasady, nie muszą podejmować żadnych działań. W przypadku braku zgody istnieje możliwość złożenia sprzeciwu lub wypowiedzenia umowy bez dodatkowych opłat, jednak trzeba to zrobić do 5 maja 2025 roku.

Aby zmienić limit przelewów, wystarczy zalogować się do serwisu iPKO, przejść do sekcji „Ustawienia” → „Limity przelewów z konta”, wybrać odpowiednie konto i wprowadzić nowy limit nieprzekraczający maksymalnie dostępnej kwoty. Taka zmiana możliwa jest także poprzez aplikację mobilną IKO.

PKO BP przypomina, że nowe limity to część strategii mającej na celu ochronę środków klientów. Bank zachęca do korzystania z nowoczesnych metod autoryzacji i dodatkowych zabezpieczeń, by jeszcze skuteczniej chronić dostęp do środków finansowych.

