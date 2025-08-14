Zakupy w długi weekend. Gdzie zrobisz je bez problemu?

Przed nami jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów – długi sierpniowy weekend, który w tym roku potrwa od piątku, 15 sierpnia do niedzieli, 17 sierpnia.

Warto jednak pamiętać, że piątek, 15 sierpnia, to nie tylko początek długiego weekendu, ale również dzień wyjątkowy, ponieważ przypadają w nim dwa święta – Święto Wniebowzięcia NMP oraz Święto Wojska Polskiego.

Które sklepy i galerie handlowe będą otwarte, a które zamknięte w czasie świątecznych dni? Poniżej praktyczny kalendarz zakupowy na długi sierpniowy weekend 2025.

Zakupy 15 sierpnia – gdzie zrobimy zakupy?

Piątek, 15 sierpnia 2025 roku, otwiera długi sierpniowy weekend – i zgodnie z ustawą jest dniem wolnym od pracy. Tego dnia handel będzie niemal całkowicie wstrzymany: zamknięte pozostaną supermarkety, galerie handlowe oraz większość sklepów. Jeśli jednak zabraknie czegoś niezbędnego lub najdzie ochota na coś słodkiego, bez obaw – czynne będą stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie oraz lokale gastronomiczne, takie jak kawiarnie i lodziarnie.

Zakupy 16 sierpnia – czy sklepy i galerie handlowe będą otwarte?

Choć dla wielu osób sobota, 16 sierpnia 2025 roku, będzie naturalnym przedłużeniem długiego weekendu, to według kalendarza jest to zwykły dzień roboczy. Oznacza to, że wszystkie sklepy, supermarkety i galerie handlowe będą otwarte i działać w standardowych, co warto podkreślić, sobotnich godzinach. Nie trzeba więc obawiać się braków w zaopatrzeniu – tego dnia bez problemu zrobimy zakupy.

Zakupy 17 sierpnia – gdzie zrobimy zakupy?

W niedzielę, 17 sierpnia 2025 roku, przypadającą w długi sierpniowy weekend, większość sklepów oraz galerii handlowych będzie zamknięta zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczającymi handel w wybrane niedziele. Zakupy tego dnia będą ograniczone, dlatego warto wcześniej się zaopatrzyć.

Czytaj też:

Nielimitowane przejazdy na długi weekend. Tak działa „bilet turystyczny”

Długi sierpniowy weekend 2025 – harmonogram zakupowy

Harmonogram otwarcia sklepów i galerii handlowych w długi sierpniowy weekend wygląda następująco:

piątek, 15 sierpnia – sklepy i galerie handlowe zamknięte, obowiązują ustawowe ograniczenia w handlu (Święto Wniebowzięcia NMP i Święto Wojska Polskiego),

sobota, 16 sierpnia – sklepy i galerie handlowe otwarte w swoich stałych, sobotnich godzinach (dzień roboczy),

niedziela, 17 sierpnia – sklepy i galerie handlowe zamknięte, obowiązują ustawowe ograniczenia w handlu w niedzielę niehandlową.

W długi sierpniowy weekend ograniczenia w handlu będą obowiązywać w piątek i niedzielę.

Czytaj też:

Polacy wykupują hiszpańskie nieruchomości. Costa del Sol bije rekordy sprzedażyCzytaj też:

Polacy porzucili Bałtyk dla tych miejsc. Tutaj spędzą sierpniowy długi weekend