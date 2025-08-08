Polacy wykupują hiszpańskie nieruchomości. Costa del Sol bije rekordy sprzedaży

Pierwsza połowa 2025 roku to prawdziwy hit dla polskich inwestorów – ponad 2 tysiące nieruchomości zakupionych na Półwyspie Iberyjskim. Z danych Registradores de España wynika, że tylko w drugim kwartale Polacy kupili ponad 1 000 domów i apartamentów, umacniając się na 9. miejscu wśród zagranicznych nabywców. Główne motywacje? Stabilność, bezpieczeństwo i… słońce, które na hiszpańskim wybrzeżu świeci ponad 300 dni w roku.

Costa del Sol – złoty trójkąt inwestycji w hiszpańskie nieruchomości

To właśnie prowincja Malaga z jej słynnym Costa del Sol i prestiżowym „Złotym Trójkątem” – Marbella, Estepona, Benahavis – przyciąga największą liczbę polskich kupców.

Luksusowe wille i apartamenty kosztują tu od 350 tysięcy do nawet kilkudziesięciu milionów euro, ale mimo wysokich cen popyt nie słabnie. Aż 60 proc. klientów kupuje tu jako drugi dom, a niemal 30 proc. planuje przeprowadzkę na stałe. Zaskakujące? Ceny nieruchomości w Maladze są wciąż bardziej konkurencyjne niż w Warszawie czy Spocie.

Ceny nieruchomości w Hiszpanii

Jak zauważa Agnieszka Marciniak-Kostrzewa z Agnes Inversiones, polskiego biura nieruchomości na Costa del Sol, poza pogodą Polacy doceniają też silną gospodarkę i korzystne warunki kredytowe.

– Costa del Sol to bezpieczna przystań nie tylko z powodu trwającej wojny na Ukrainie. Dziś, w dobie zmian technologicznych, wyzwań geopolitycznych czy rosnącej popularności inwestycji w niematerialne aktywa, szukamy przede wszystkim stabilności. Zapewnia ją właśnie Hiszpania, gdzie luksusowe wille i apartamenty na wybrzeżu słońca nie tylko utrzymują i zwiększają wartość. One po prostu ją tworzą – mówi Agnieszka Marciniak-Kostrzewa.

Wskazuje na dane Eurostatu, według których ceny nieruchomości w Hiszpanii w pierwszym kwartale 2025 roku wzrosły o 12,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Podobny wzrost (+12,1 proc.) odnotowano w segmencie domów wakacyjnych na wybrzeżu, a w rejonie Malagi ceny poszły w górę aż o 14,3 proc. – wynika z raportu „Housing on the Coast 2025”.

Tymczasem najnowsze dane Consejo General del Notariado pokazują, że choć ceny domów w całym kraju wzrosły o 6,7 proc., to sprzedaż w okresie od kwietnia do maja 2025 roku spadła o 2 proc., a w Andaluzji aż o 6,5 proc.

Jak podkreśla ekspertka, kolejne kwartały pozwolą ocenić, czy to czasowa zmiana, czy początek lekkiego wyhamowania stale rosnącego rynku nieruchomości na Półwyspie Iberyjskim.

Hiszpańska społeczność Polaków rośnie w siłę

Co ciekawe, coraz więcej naszych rodaków nie tylko inwestuje, ale i osiedla się na stałe. Tworzą własne firmy, uczą się języka, integrują z lokalną kulturą i organizują wydarzenia, jak choćby coroczny Finał WOŚP na Costa del Sol. Co istotne, coraz więcej Polaków wybiera Hiszpanię na wakacje, gdzie wypoczynek jest często tańszy niż w Polsce, a klimat i kuchnia – no cóż, bezkonkurencyjne.

