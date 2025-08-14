Kursy walut 14 sierpnia 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.

Z danych przekazanych w czwartek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 14 sierpnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6542 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2639 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5296 zł, a za 1 brytyjskiego funta – 4,9592 zł.

Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane

Kursy walut – czwartek, 14 sierpnia

dolar – 3,6542 zł

euro – 4,2639 zł

frank szwajcarski – 4,5296 zł

funt szterling – 4,9592 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – środa, 13 sierpnia

dolar – 3,6353 zł

euro – 4,2586 zł

frank szwajcarski – 4,5249 zł

funt szterling – 4,9281 zł

Kursy walut – wtorek, 12 sierpnia

dolar – 3,6702 zł

euro – 4,2626 zł

frank szwajcarski – 4,5311 zł

funt szterling – 4,9427 zł

Kursy walut – poniedziałek, 11 sierpnia

dolar – 3,6495 zł

euro – 4,2533 zł

frank szwajcarski – 4,5145 zł

funt szterling – 4,9137 zł

Kursy walut – piątek, 8 sierpnia

dolar – 3,6577 zł

euro – 4,2566 zł

frank szwajcarski – 4,5237 zł

funt szterling – 4,9141 zł

Kursy walut – czwartek, 7 sierpnia

dolar – 3,6477 zł

euro – 4,2618 zł

frank szwajcarski – 4,5249 zł

funt szterling – 4,8770 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

