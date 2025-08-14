Inflacja w Polsce. Optymistyczne dane potwierdziły się

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w czwartek ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej w lipcu. Wyniosła ona 3,1 proc. rok do roku, wobec 4,1 proc. w czerwcu. – Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2025 r. wzrosły o 3,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (wskaźnik cen 103,1) – czytamy w komunikacie zamieszczonym przez GUS.

W ujęciu miesięcznym ceny towarów i usług wzrosły o 0,3 proc.

Inflacja w lipcu. Wyraźny spadek potwierdza się

Dzisiejsze dane są zgodne z tzw. szybkim szacunkiem GUS przedstawionym pod koniec lipca. Tym samym potwierdzenie znalazł największy spadek inflacji konsumenckiej od wiosny zeszłego roku, kiedy to z powodu efektów bazy wskaźnik znalazł się na poziomie celu inflacyjnego NBP (wynosi 2,5 proc. z tolerowanymi odchyleniami +/- 1 pkt proc.). Ówczesny spadek okazał się jednak chwilowy, a na późniejsze wzrosty wpłynęły m.in. podwyżki cen energii i rezygnacja z zerowego VAT-u na żywność.

Z danych przekazanych przez GUS wynika, że największy wzrost cen – względem lipca 2024 roku – odnotowano w kategorii edukacja (wzrost o 8,6 pkt proc.). Ceny wyraźnie poszły w górę również w takich kategoriach jak:

napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (wzrost o 6,5 proc.),

restauracje i hotele (wzrost o 5,8 proc.),

żywność i napoje bezalkoholowe (wzrost o 4,9 proc.),

zdrowie (wzrost o 4,7 proc.),

użytkowanie mieszkania/domu i nośniki energii (wzrost o 4,4 proc.),

łączność (wzrost o 4,1 proc.).

– W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: żywności (o 4,7 proc.), mieszkania (o 3,4 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,5 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 5,8 proc.), wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 1,11 p. proc., 0,84 p. proc., 0,34 p. proc. i 0,33 p. proc. – wylicza GUS.

Gdzie spadki?

Spadek odnotowano natomiast w kategorii transport (o 4,6 proc.), a także odzież i obuwie (o 1,3 proc.). – Niższe ceny w zakresie transportu (o 4,6 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,3 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,50 p. proc. i 0,05 p. proc. – podaje GUS.

