Raty kredytów spadną o 700 zł? Eksperci przewidują rewolucję

Kredytobiorcy w Polsce mają powody do optymizmu. Analiza przeprowadzona przez porównywarkę Rankomat.pl wskazuje, że już wkrótce rata kredytu hipotecznego o zmiennym oprocentowaniu na 500 tys. zł może spaść nawet o ponad 700 zł miesięcznie. Wszystko za sprawą prognozowanego spadku wskaźnika WIBOR 3M do poziomu 3,64 proc. w ciągu dziewięciu miesięcy, podczas gdy obecnie wynosi on około 5,17 proc. Oczekiwania te są związane z sygnałami nadchodzących obniżek stóp procentowych.

RPP obniży stopy?

Eksperci zauważają, że prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński oraz członkowie Rady Polityki Pieniężnej sugerują możliwość dostosowania poziomu stóp jeszcze w pierwszym półroczu 2025 roku. Najbliższe decyzje w tej sprawie mają zapaść już na majowym posiedzeniu RPP, co może przyspieszyć spadek kosztów kredytów. Przemysław Litwiniuk i Ludwik Kotecki, członkowie Rady, podkreślają, że po kilkunastu miesiącach stabilnych stóp nadszedł czas na pierwsze obniżki.

Wskaźniki WIBOR 3M i 6M, które wpływają na wysokość rat kredytowych, już teraz systematycznie maleją. WIBOR 6M spadł z poziomu 5,75 proc. do 5,17 proc., a 3M z 5,85 proc. do 5,48 proc. Jak wskazuje Rankomat.pl, w przypadku kredytu o wartości 500 tys. zł na 30 lat, rata może zmniejszyć się o około 234 zł, a w ciągu kolejnych miesięcy nawet o ponad 700 zł.

Korzystne prognozy

Szczególnie korzystne prognozy dotyczą sytuacji, w której WIBOR 3M spadnie do 3,64 proc., co mogłoby obniżyć miesięczną ratę kredytu z 3669 zł do 2931 zł. Jednak kredytobiorcy ze stałym oprocentowaniem mogą jeszcze przez kilka lat nie odczuć tych zmian. W ich przypadku ewentualne przejście na niższą stawkę możliwe będzie dopiero po zakończeniu obowiązywania obecnego okresu stałego oprocentowania, który zazwyczaj trwa pięć lat.

Istnieje także opcja refinansowania kredytu, która może szybciej przynieść oszczędności. Dzięki refinansowaniu możliwe jest obniżenie oprocentowania i raty już teraz. Przykładowo rata kredytu na 500 tys. zł może spaść z 3624 zł do 3114 zł, a przy jeszcze niższej stawce nawet poniżej 3000 zł. Jednak warto pamiętać, że refinansowanie wiąże się z koniecznością zawarcia nowej umowy i spełnienia określonych warunków narzuconych przez banki.

Eksperci zwracają uwagę, że refinansowanie niesie także pewne ryzyka. W nowych umowach często stosowane są wyższe marże, co w przyszłości może ograniczyć korzyści płynące z dalszych spadków stóp procentowych. Kredytobiorcy muszą więc dokładnie analizować oferty i przewidywać długoterminowe skutki swoich decyzji.

