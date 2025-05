Jak zadbać o sen podczas majówki? 4 kroki do skutecznej regeneracji

Jesteśmy właśnie w połowie majówki – z jednej strony to dobry moment, by złapać rytm odpoczynku, z drugiej: łatwo dać się wciągnąć w tryb „jeszcze to zrobię”. Bo skoro zostało jeszcze kilka dni wolnego, może warto nadrobić zaległości, odświeżyć mieszkanie, odwiedzić dalszą rodzinę albo w końcu posprzątać garaż? Tylko… czy naprawdę o to chodzi w odpoczynku? Czasem zamiast wypoczywać, zapełniamy każdy moment, by na koniec znów czuć się zmęczeni – bo pomimo wolnego czasu, wciąż brakuje go na sen.

– Sen to nie jest coś, na co „znajdziemy czas, jak już wszystko inne będzie gotowe” – mówi dr Kamil Kornicki, somnolog z Senare Centrum Medycyny Snu. Tymczasem, jak zauważa, sen to jeden z filarów zdrowia, równie ważny jak dieta czy ruch

– Bez snu nie mamy zasobów: ani fizycznych, ani emocjonalnych. I nie chodzi tylko o długość snu, ale o jego jakość i regularność – stwierdza ekspert.

Ekspert: „Za wieloma objawami często stoi zaburzona regeneracja nocna”

Zaburzenia snu mogą dawać subtelne, lecz wyraźne oznaki, które warto zauważyć. Częste uczucie senności pomimo przespanych 6-8 godzin, problemy z koncentracją i pamięcią, a także nagła ochota na słodycze to sygnały, które mogą wskazywać na niewłaściwą jakość snu. Dodatkowo, zwiększona drażliwość, napięcie czy trudności z zasypianiem mimo zmęczenia również mogą świadczyć o problemach ze snem.

– Problemy z koncentracją, przewlekłym zmęczeniem czy obniżonym nastrojem rzadko są kojarzone ze snem, a to właśnie zaburzona regeneracja nocna często stoi za tymi objawami – mówi dr Wojciech Kuczyński, somnolog z Senare Centrum Medycyny Snu.

Zdaniem ekspertów, jeśli te objawy stają się częste, warto zwrócić na nie uwagę, bo mogą prowadzić do pogorszenia zdrowia i samopoczucia.

Majówkowy wypoczynek ze snem

Majówka to doskonała okazja, by na chwilę zwolnić tempo i zrelaksować się po intensywnym okresie pracy. Choć wielu z nas planuje wyjazdy lub intensywne spędzanie czasu z bliskimi, równie ważne jest, by poświęcić chwilę dla siebie, by zadbać o swoje zdrowie i regenerację. Jak skutecznie się zrelaksować podczas majówki, nie wyjeżdżając w góry i nie zmieniając całkowicie trybu życia? Eksperci od snu podpowiadają 4 proste kroki:

Zacznij dzień od światła – już 15 minut naturalnego światła rano (np. spacer z psem) stabilizuje nasz rytm dobowy i ułatwia zasypianie wieczorem. Przed snem – zwolnij – wystarczy 30 minut bez ekranu i z powtarzalną rutyną (kąpiel, książka, rozciąganie), by ciało dostało sygnał: „pora spać”. Nie nadrabiaj snu w weekend – sen nie działa jak kredyt. Podstawą jest regularność, a nie „odsypianie” raz w tygodniu. Odpoczywaj też w dzień – jeśli czujesz zmęczenie, pozwól sobie na krótką przerwę, nie na scrollowanie. Parę minut z zamkniętymi oczami, głęboki oddech. To też regeneruje.

Sen to nie nagroda, to warunek również w majówkę

Majówka to idealny moment, by zwolnić, odpocząć i naładować baterie. Zamiast planować każdy dzień do ostatniej minuty, zostaw miejsce na sen i relaks. Nic tak nie wpływa na naszą odporność, nastrój i codzienną jakość życia jak dobrze przespana noc.

