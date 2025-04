Majówka bez ryzyka. Sprawdź, czy masz odpowiednie ubezpieczenie

Majówka to dla wielu Polaków pierwszy dłuższy wyjazd w roku – zarówno za granicę, jak i w kraju. Krótki urlop ma być okazją do odpoczynku, ale nieprzewidziane zdarzenia mogą łatwo zepsuć weekendowe plany. Wypadki, nagłe zachorowania, zgubiony bagaż czy opóźniony lot – to tylko część sytuacji, w których odpowiednie ubezpieczenie turystyczne może okazać się nieocenione.

– Wybór odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego jest kluczowy w sytuacjach kryzysowych. Warto zwrócić uwagę na dostępne rozwiązania, które mogą zapewnić pomoc w razie niespodziewanych zdarzeń podczas wakacji. Takie ubezpieczenia są stosunkowo niedrogie w porównaniu do całkowitych kosztów wyjazdu, a ich brak może wiązać się z ogromnymi wydatkami – zauważa Kajetan Czyż, ekspert Lendi Care.

Rezygnacja z podróży? Ubezpieczenie zwróci koszty

Wielu podróżnych rezerwuje noclegi i bilety z wyprzedzeniem, co wiąże się z ryzykiem strat finansowych w razie nagłej zmiany planów. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży to sposób na zabezpieczenie się przed takimi sytuacjami. Zdaniem eksperta, tego rodzaju ubezpieczenie jest szczególnie przydatne dla rodzin z dziećmi, które mogą niespodziewanie zachorować tuż przed planowanym wyjazdem.

– Warto również pamiętać, że przyczyną rezygnacji z podróży mogą być nie tylko kwestie zdrowotne, ale także inne nieprzewidziane okoliczności, takie jak kradzież dokumentów czy obowiązkowe stawiennictwo w sądzie. W takich przypadkach odpowiednia polisa może zrekompensować poniesione wydatki, zapewniając większy spokój jeszcze przed rozpoczęciem wakacyjnej podróży – wyjaśnia Kajetan Czyż.

Ubezpieczenie a leczenie

Koszty leczenia za granicą mogą być bardzo wysokie, zwłaszcza poza Unią Europejską. Dlatego szalenie ważne jest, aby polisa turystyczna obejmowała nie tylko podstawowe leczenie, ale także transport medyczny, hospitalizację oraz akcje ratunkowe – np. w górach.

Jak zauważa ekspert, assistance najczęściej kojarzy się z pomocą w przypadku awarii samochodu na drodze. W przypadku ubezpieczeń turystycznych pomoc ta zaczyna się jednak już po przekroczeniu granicy, niezależnie od środka transportu.

– Wybierając polisę, warto zwrócić uwagę na jej zakres – zwłaszcza w kontekście celu i charakteru podróży. Kluczowe jest sprawdzenie, czy tego typu usługi znajdują się w zakresie ochrony oraz jakie sumy ubezpieczenia zostały przewidziane na takie działania. Równie istotne są koszty leczenia. Przed wyjazdem warto zastanowić się, do jakiego kraju się udajemy, jak funkcjonuje tamtejsza służba zdrowia oraz jakie mogą być potencjalne koszty leczenia. Odpowiednio dobrana suma ubezpieczenia powinna uwzględniać lokalne realia – wyjaśnia Kajetan Czyż.

Przypomina, że w krajach europejskich, gdzie można korzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), sytuacja wygląda inaczej niż np. w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie, gdzie koszty leczenia są znacznie wyższe.

– Koszty leczenia to nie tylko wizyta u lekarza w przypadku złego samopoczucia. To również pobyt w szpitalu, zabiegi ratujące życie, zakup leków, transport medyczny do placówki, a czasem także przewóz między szpitalami na terenie danego kraju. Nie powinno dziwić, że w przypadku ubezpieczeń do USA agenci proponują sumy sięgające nawet miliona złotych. Brak odpowiedniego ubezpieczenia może skutkować koniecznością samodzielnego pokrycia bardzo wysokich kosztów leczenia – przestrzega ekspert.

Alkohol, sporty ekstremalne i OC – co powinno być w polisie?

Wiele standardowych polis nie działa w sytuacjach, w których ubezpieczony był pod wpływem alkoholu lub brał udział w aktywnościach uznawanych za podwyższonego ryzyka, takich jak wspinaczka, nurkowanie czy jazda na skuterze wodnym. Jeśli planujemy takie atrakcje, konieczne jest rozszerzenie zakresu ochrony.

– Warto poinformować agenta o celu naszej podróży i rodzaju uprawianych sportów. Nie zakładajmy, że wszystkie sporty, nawet te niebezpieczne, są zawsze objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczyciele zazwyczaj zapewniają ochronę podczas uprawiania sportów ekstremalnych, jednak trzeba to wyraźnie zaznaczyć w polisie – podkreśla Kajetan Czyż.

Nie mniej ważne jest OC w życiu prywatnym. Jak tłumaczy ekspert, klauzula ta jest popularna w polisach mieszkaniowych.

– Nie wszyscy z nas posiadają własne mieszkanie i taką polisę. Ponadto, nawet jeśli ją mamy, nie zawsze zwracamy uwagę na wysokość sumy odpowiedzialności w ramach tego rozszerzenia oraz na to, czy obejmuje ona zdarzenia w kraju, do którego się wybieramy – mówi ekspert.

Dodaje, że szkody wyrządzone podczas wakacji mogą być pokryte z tej klauzuli, ale szkody w wynajętym samochodzie zwykle wymagają dodatkowego ubezpieczenia.

