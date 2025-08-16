Podwyżka akcyzy na piwo wstrzymana. Zaskakujący powód

Według serwisu „DlaHandlu.pl” rząd wstrzymuje się z kolejną podwyżką akcyzy na piwo, mimo że jego ceny rosną, a Polacy piją go coraz mniej. Portal powołuje się na informacje z Ministerstwa Finansów, które wskazuje, że obecne stawki akcyzy są już wyższe niż w Niemczech czy Czechach, a szybsze podwyżki mogłyby nieoczekiwanie zwiększyć sprzedaż mocniejszych alkoholi.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich poinformowało, że nie widzi obecnie uzasadnienia dla dalszego podnoszenia stawek akcyzy na piwo. Jak podkreślono, obecny poziom opodatkowania jest wyższy niż unijne minimum, zbliżony do średniej UE i przewyższa stawki obowiązujące w Niemczech, Czechach czy na Słowacji.

Dane GUS: ceny piwa w górę, konsumpcja w dół

Dane GUS pokazują, że w ostatnich latach średnia cena półlitrowej butelki piwa jasnego pełnego wzrosła z 2,99 zł w 2019 r. do 3,89 zł w 2024 r. Największy skok nastąpił w 2023 r. (+14,29 proc. r/r). Wzrost cen przełożył się na spadek konsumpcji – według danych branżowych od 2018 r. spożycie piwa na mieszkańca zmniejszyło się z 100,5 l do 85,5 l w 2024 r., czyli o 15 proc.

Ministerstwo wskazuje, że w latach 2014–2023 spożycie piwa w przeliczeniu na 100 proc. alkoholu spadło o 11,58 proc., a tylko w 2023 r. – o 7 proc.

Jednocześnie struktura spożycia alkoholu w Polsce nie uległa istotnym zmianom, co oznacza, że podwyżki akcyzy na piwo nie spowodowały masowego przesunięcia konsumentów w stronę mocniejszych trunków.

Dlaczego nie będzie podwyżki akcyzy na piwo?

Jak podaje serwis, resort finansów podkreśla, że akcyza na piwo pełni nie tylko funkcję fiskalną, ale także zdrowotną i społeczną – ma ograniczać spożycie i wpływać na kształt rynku.

Zdaniem ministerstwa obecne tempo wzrostu stawek jest wystarczające, a dalsze podwyżki mogłyby zachwiać równowagą pomiędzy kategoriami napojów alkoholowych, zwiększając sprzedaż mocniejszych alkoholi.

Pomimo spadku konsumpcji piwa, dochody budżetu z akcyzy nie zmniejszyły się istotnie, co – według resortu – jest dowodem, że obecna strategia działa zgodnie z założeniami.

Jakie są stawki akcyzy na piwo w Polsce?

Obowiązująca stawka akcyzy na piwo w Polsce (w zł za 1 hl/°Plato) rośnie od 2022 r. zgodnie z tzw. „mapą drogową” obejmującą lata 2022–2027:

2022 r. – 9,43 zł (+10 proc. r/r)

2023 r. – 9,90 zł (+5 proc.)

2024 r. – 10,40 zł (+5 proc.)

2025 r. – 10,92 zł (+5 proc.)

2026 r. – 11,47 zł (+5 proc.)

2027 r. – 12,04 zł (+5 proc.)

Mapa drogowa została wprowadzona, by stopniowo ograniczać konsumpcję alkoholu, a jednocześnie zapewnić przewidywalne warunki dla producentów. Rozwiązanie to popierały m.in. WHO, OECD i środowiska medyczne.

