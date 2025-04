Kursy walut 30 kwietnia 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Kurs dolara formy jeszcze nie odzyskał, ale zwyżkuje. Z danych przekazanych przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w środę wartość amerykańskiej waluty wzrosła do poziomu 3,76 zł. Europejskie waluty są coraz mocniejsze. Euro, po wczorajszym lekkim spadku, wzrosło do wartości poniedziałkowej i dziś kosztuje 4,27 zł. Coraz mocniejszy jest również frank szwajcarski. Jego środowa cena wzrosła do poziomu 4,55 zł. Stabilny pozostaje funt szterling, który kolejny dzień z rzędu utrzymuje się powyżej 5,00 zł. Od początku tego tygodnia 1 funt kosztuje 5,02 zł. Przyglądają się jednak dokładniej możemy zauważać nieznaczną zwyżkę – w poniedziałek osiągnął cenę 5,0248 zł, a dziś 5,0283 zł.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – środa, 30 kwietnia

dolar – 3,76 zł

euro – 4,27 zł

frank szwajcarski – 4,55 zł

funt szterling – 5,02 zł

Kursy walut w tym tygodniu

Kursy walut – wtorek, 29 kwietnia

dolar – 3,74 zł

euro – 4,26 zł

frank szwajcarski – 4,54 zł

funt szterling – 5,02 zł

Kursy walut – poniedziałek, 28 kwietnia

dolar – 3,77 zł

euro – 4,27 zł

frank szwajcarski – 4,53 zł

funt szterling – 5,02 zł

Kursy walut w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 25 kwietnia

dolar – 3,76 zł

euro – 4,26 zł

frank szwajcarski – 4,52 zł

funt szterling – 5,00 zł

Kursy walut – czwartek, 24 kwietnia

dolar – 3,75 zł

euro – 4,27 zł

frank szwajcarski – 4,54 zł

funt szterling – 5,00 zł

Kursy walut – środa, 23 kwietnia

dolar – 3,75 zł

euro – 4,28 zł

frank szwajcarski – 4,57 zł

funt szterling – 5,00 zł

Kursy walut – wtorek, 22 kwietnia

dolar – 3,72 zł

euro – 4,28 zł

frank szwajcarski – 4,59 zł

funt szterling – 4,98 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

