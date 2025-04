Santander Bank Polska na sprzedaż? Plotki podgrzewają emocje na rynku

„Niedawno pojawiły się nieoficjalne informacje, że hiszpański gigant, czyli Banco Santander, rozważa sprzedaż większościowego pakietu akcji w swoim banku nad Wisłą, czyli Santander Bank Polska. Z nieoficjalnych wiadomości agencji Bloomberg wynikało, że doradca Hiszpanów miał już skontaktować się z przedstawicielami Santander Banku Polska, aby ocenić zainteresowanie potencjalnych inwestorów” – informuje dziś „Business Insider”.

Serwis podkreśla, że choć formalnie sprzedaż Santander Banku Polska się nie rozpoczęła, już samo pojawienie się plotek dotyczących trzeciego co do wielkości kredytodawcy w kraju, rozbudza wyobraźnię bankierów.

Santander Bank Polska – to nie są pierwsze spekulacje na temat sprzedaży

Spekulacje o możliwej sprzedaży Santander Banku Polska pojawiają się co jakiś czas. Jak podaje „Business Insider”, jednym z powodów miałaby być chęć osiągania wyższych zwrotów z kapitału przez hiszpańską grupę na innych rynkach, przede wszystkim w USA, Meksyku i Kanadzie. O podobnym scenariuszu mówiło się już w czasie pandemii. Z kolei na początku 2024 roku pojawiły się nieoficjalne informacje, jakoby Banco Santander rozważał sprzedaż swojego biznesu detalicznego w Wielkiej Brytanii, czemu jednak oficjalnie zaprzeczył.

Niedawno pojawiły się jednak nowe sygnały, które ponownie rozbudziły zainteresowanie potencjalną sprzedażą polskich aktywów. We wrześniu 2024 roku Banco Santander sprzedał 5,32 mln akcji Santander Banku Polska — co stanowiło 5,2 proc. jego kapitału — w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Akcje sprzedano po 463 zł za sztukę, a wartość transakcji wyniosła 2,46 mld zł. Nabywcami były instytucje finansowe.

Santander: „Nie komentujemy pogłosek rynkowych”

Jak wylicza serwis, Hiszpanie mają 62 proc. akcji swojego polskiego banku, których rynkowa wartość to ok. 38,8 mld zł (przy kursie 610 zł za akcję). Kapitalizacja całej spółki to 62,5 mld zł. Od początku roku jej notowania wzrosły o 33,5 proc., a niemal identyczną stopę zwrotu osiągnął indeks WIG-banki.

— Jako odpowiedzialny uczestnik rynku finansowego, spółka notowana na giełdzie, nie odnosimy się do takich spekulacji w żaden sposób i nie komentujemy pogłosek rynkowych — informuje, cytowana przez „Business Insider”, Monika Nowakowska, rzeczniczka Santander Banku Polska.

