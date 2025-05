Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Na rynku walutowym pozorna stabilizacja. Dolar pozostaje słaby, euro niezmiennie stabilne, frank szwajcarski powoli zyskuje na wartości, a funt szterling utrzymuje silną pozycję względem złotego – tak w skrócie wygląda mijający tydzień na rynku walutowym według danych Narodowego Banku Polskiego. Choć zmienność była ograniczona, inwestorzy pozostają ostrożni, wyczekując kluczowych decyzji ze strony Fed i RPP, które mogą przynieść nowe impulsy.

Kursy walut – analiza tygodnia

Dolar amerykański rozpoczął tydzień na poziomie 3,77 zł, by w środę spaść do 3,74 zł, a następnie powrócić do wartości początkowej – co świadczy o chwilowym osłabieniu i równie szybkim odreagowaniu. To kolejny słaby tydzień dla amerykańskiej waluty. Euro utrzymało się praktycznie bez zmian, oscylując wokół 4,26–4,27 zł przez cały tydzień, co sugeruje stabilną pozycję tej waluty w kontekście europejskim i lokalnym. Frank szwajcarski nieznacznie zyskał, wzrastając z 4,53 zł w poniedziałek do 4,56 zł w piątek. Z kolei funt szterling pozostał niemal niezmienny, kończąc tydzień na poziomie 5,01 zł – zaledwie grosz niżej niż w poprzednich dniach. Miniony tydzień nie przyniósł istotnych zmian na rynku walutowym, a inwestorzy zdają się przyjmować wyczekującą postawę w obliczu braku przełomowych informacji makroekonomicznych.

Podobna sytuacja panuje na rynkach surowcowych i kryptowalutowych. Jednak, jak wskazują eksperci, ten pozorny spokój może zwiastować większe ruchy. Inwestorzy najpewniej wstrzymują się z decyzjami, oczekując na posiedzenia Fed i RPP zaplanowane na 7 maja, choć niektórzy wskazują, że ewentualny przełom może przynieść dopiero deeskalacja wojny handlowej USA–Chiny.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia

Dane Narodowego Banku Polskiego (NBP) dotyczące kursów walut w okresie od 28 kwietnia do 2 maja 2025 r.

Kursy walut – piątek, 2 maja

dolar – 3,77 zł

euro – 4,27 zł

frank szwajcarski – 4,56 zł

funt szterling – 5,01 zł

Kursy walut – środa, 30 kwietnia

dolar – 3,76 zł

euro – 4,27 zł

frank szwajcarski – 4,55 zł

funt szterling – 5,02 zł

Kursy walut – wtorek, 29 kwietnia

dolar – 3,74 zł

euro – 4,26 zł

frank szwajcarski – 4,54 zł

funt szterling – 5,02 zł

Kursy walut – poniedziałek, 28 kwietnia

dolar – 3,77 zł

euro – 4,27 zł

frank szwajcarski – 4,53 zł

funt szterling – 5,02 zł

Jakie są zasady podawania kursów walut?

Formuła ogłaszania kursów walut przez NBP jest uregulowana uchwałą nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym akcie, średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

