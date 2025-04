Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Na rynku walutowym ciąg dalszy złej passy dolara. To efekt utrzymujących się globalnych napięć geopolitycznych. Jeśli nie dojdzie do kolejnych eskalacji konfliktu z największymi gospodarkami, inwestorzy mogą zacząć dostrzegać okazje do zainwestowania w dolara, co przyczyni się do jego stabilizacji lub stopniowego umocnienia. Znaczy spadek odnotował frank szwajcarski, a funt szterling zyskał na wartości. Euro w miarę stabilne.

Kursy walut – analiza tygodnia

Amerykańska waluta utrzymuje swój słaby kurs. Po wtorkowym spadku do ceny 3,72 zł, w piątek nieco się odbija i tydzień zamyka na tym samym poziomie, co poprzedni, czyli 3,76 zł. Nie utrzymała się środowa zwyżka euro które osiągnęło cenę 4,30 zł. W czwartek euro powraca do poziomu 4,28 zł i taką ceną kończy tydzień.

Od trzech tygodni notujemy sukcesywne osłabianie się franka szwajcarskiego. W piątek jego kurs spadł aż do poziomu 4,52 zł, a przypomnijmy, że jeszcze zeszły tydzień kończył ceną 4,62 zł. Do formy powrócił za to funt szterling. W środę osiągnął cenę 5,00 zł i na takim poziomie kończy ten tydzień.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia

Dane Narodowego Banku Polskiego (NBP) dotyczące kursów walut w okresie od 22 do 25 kwietnia 2025 r.

Kursy walut – piątek, 25 kwietnia

dolar – 3,76 zł

euro – 4,26 zł

frank szwajcarski – 4,52 zł

funt szterling – 5,00 zł

Kursy walut – czwartek, 24 kwietnia

dolar – 3,75 zł

euro – 4,27 zł

frank szwajcarski – 4,54 zł

funt szterling – 5,00 zł

Kursy walut – środa, 23 kwietnia

dolar – 3,75 zł

euro – 4,28 zł

frank szwajcarski – 4,57 zł

funt szterling – 5,00 zł

Kursy walut – wtorek, 22 kwietnia

dolar – 3,72 zł

euro – 4,28 zł

frank szwajcarski – 4,59 zł

funt szterling – 4,98 zł

Jakie są zasady podawania kursów walut?

Formuła ogłaszania kursów walut przez NBP jest uregulowana uchwałą nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym akcie, średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

