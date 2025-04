Rubel w opałach. Rekordowe spadki po fiasku negocjacji

W środę rosyjski rynek finansowy zanotował gwałtowne spadki po informacji o zawieszeniu negocjacji pokojowych w sprawie Ukrainy. Rubel osłabił się wobec dolara o 2,20 proc., spadając poniżej poziomu 0,12 dolara.

W relacji do złotego rosyjska waluta osiągnęła najniższą wartość w historii – z wyjątkiem momentu bezpośrednio po inwazji na Ukrainę. To kolejne potwierdzenie, że rynki finansowe bardzo nerwowo reagują na geopolityczne napięcia i brak postępów dyplomatycznych.

Rubel mocno w dół

Jak podaje Money.pl, rosyjska waluta oraz rynek papierów wartościowych notują wyraźne spadki, będące reakcją na fiasko rozmów pokojowych dotyczących Ukrainy.

Kurs dolara na rynku Forex wzrósł o 1,5 proc. i o godzinie 12:30 czasu moskiewskiego osiągnął poziom 82,71 rubla. Jeszcze wyżej – do 83,1 rubla – dolar był wyceniony na rosyjskim rynku międzybankowym, co stanowi najwyższy poziom od tygodnia według danych agencji Reuters. W godzinach popołudniowych tendencja wzrostowa jeszcze się umocniła. Również euro zyskało na wartości wobec rubla – kurs tej waluty wzrósł o 2,2 proc., sięgając 94,5 rubla. Z kolei chiński juan na Moskiewskiej Giełdzie zdrożał o 2 proc., osiągając poziom 11,35 rubla, co również stanowi tygodniowe maksimum.

Systematyczne wzrosty zagranicznych walut w relacji do rubla wskazują na wyraźne osłabienie rosyjskiej waluty, pogłębiane przez niepewność geopolityczną i brak postępów w rozmowach dyplomatycznych.

Rosyjska giełda na skraju załamania

Indeks Moskiewskiej Giełdy, który jeszcze poprzedniego wieczoru zbliżał się do poziomu 3000 punktów, na początku środowych notowań gwałtownie spadł do 2900 punktów – zauważa Money.pl i wskazuje na poważne straty akcji największych rosyjskich spółek: Gazprom potaniał o 3,2 proc., Sberbank o 1,5 proc., VTB o 3,1 proc., a Rosnieft o 2,9 proc. Spadki dotknęły również takie firmy jak Aerofłot, NLMK, MMK i Alrosa.

Prognozy dalszych spadków dla rosyjskiej waluty i giełdy

Jak wskazuje cytowany przez portalu Money.pl, Władimir Czernow, analityk Freedom Finance Global, głównym powodem tej negatywnej dynamiki są napięcia geopolityczne. Szczególnie wpływowy okazał się fakt zerwania zaplanowanych na 23 kwietnia rozmów w Londynie dotyczących uregulowania konfliktu wojskowego w Europie Wschodniej.

Eksperci prognozują dalsze osłabienie rosyjskiej waluty oraz kontynuację spadków na rynku akcji. Kurs dolara może w najbliższych dniach wzrosnąć do poziomu 85–86 rubli, a indeks Moskiewskiej Giełdy może spaść do około 2860 punktów.

