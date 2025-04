Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Dolar kontynuuje trend spadkowy i znalazł się na najniższym poziomie od miesięcy. Euro, mimo drobnych wahań, utrzymało względną stabilność. Frank szwajcarski lekko osłabł, a funt szterling zaskoczył odbiciem po wcześniejszych spadkach. Dane z rynku sugerują, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się dalszej niepewności, zwłaszcza w kontekście dolara.

Kursy walut – analiza tygodnia

Wielki Tydzień nie był łaskawy dla dolara. Amerykańska waluta jest coraz słabsza. Zdaniem ekonomistów ta tendencja się utrzyma i dolar może spaść nawet poniżej 3,70 zł. Przypomnijmy, że jeszcze 17 stycznia, czyli na chwilę przed zaprzysiężeniem prezydenta Donalda Trumpa, amerykańska waluta zamykała tydzień na poziomie 4,14 zł, natomiast w tym tygodniu to już tylko 3,76 zł.

Umacnia się za to euro. Po zeszłopiątkowej cenie 4,29 zł i poniedziałkowym spadku do 4,27 zł, tydzień kończy na poziomie 4,28 zł. Spadł kurs franka szwajcarskiego, który poprzedni tydzień zakończył na poziomie ponad 4,62 zł. W piątek szwajcarska waluta osiągnęła cenę 4,59 zł. Do formy powraca funt szterling. Odbudował on duże spadki z zeszłego tygodnia i miniony piątek zamyka na poziomie 4,99 zł.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia

Dane Narodowego Banku Polskiego (NBP) dotyczące kursów walut w okresie od 14 do 18 kwietnia 2025 r.

Kursy walut – piątek, 18 kwietnia

dolar – 3,76 zł

euro – 4,28 zł

frank szwajcarski – 4,59 zł

funt szterling – 4,99 zł

Kursy walut – czwartek, 17 kwietnia

dolar – 3,76 zł

euro – 4,28 zł

frank szwajcarski – 4,61 zł

funt szterling – 4,98 zł

Kursy walut – środa, 16 kwietnia

dolar – 3,78 zł

euro – 4,30 zł

frank szwajcarski – 4,63 zł

funt szterling – 5,03 zł

Kursy walut – wtorek, 15 kwietnia

dolar – 3,76 zł

euro – 4,27 zł

frank szwajcarski – 4,62 zł

funt szterling – 4,98 zł

Kursy walut – poniedziałek, 14 kwietnia

dolar – 3,75 zł

euro – 4,27 zł

frank szwajcarski – 4,59 zł

funt szterling – 4,94 zł

Jakie są zasady podawania kursów walut?

Formuła ogłaszania kursów walut przez NBP jest uregulowana uchwałą nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym akcie, średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

