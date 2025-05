Zwycięzca zgarnął ogromną kwotę. Trafił wszystkie liczby

Tym razem wylosowano następujące liczby: 3, 16, 22, 36, 38. Jedna osoba na terenie całego kraju poprawnie wytypowała wszystkie i w związku z tym zgarnęła główną wygraną, która tym razem wyniosła 345 838,40 zł (311 254,56 zł po odjęciu podatku). Zwycięski kupon został wysłany internetowo.

Warto zaznaczyć, że aż 183 osoby poprawnie wytypowało cztery z pięciu liczb. Wygrana w każdym z tych przypadków to jednak zaledwie 756,00 zł.

Mini Lotto. Najwyższe wygrane w historii

560 186,80 zł – 16 listopada 2024, lotto.pl 549 090,80 zł – 12 października 2024, Ełk 542 627,60 zł – 15 marca 2025, Grybów 531 240,00 zł – 8 marca 2025, Kozy 529 650,00 zł – 21 grudnia 2024, lotto.pl 527 244,40 zł – 30 listopada 2024, Czeladź 524 576,00 zł – 23 listopada 2024, Grojec 519 028,40 zł – 5 kwietnia 2025, Brańsk 518 566,80 zł – 18 stycznia 2025, Płock 512 286,00 zł – 25 stycznia 2025, Szamotuły

Mini Lotto. Szczegóły gry

Mini Lotto to gra, w której losuje się 5 z 42 liczb, a gracze mają szansę wygrać atrakcyjne nagrody, przy stosunkowo niskim koszcie gry. Szanse na trafienie „piątki” w Mini Lotto wynoszą 1 do 850 668, co sprawia, że gra jest bardziej przystępna niż inne losowania, w których liczby są trudniejsze do trafienia.

Mini Lotto to jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce. Jej historia sięga 1976 r., kiedy to pojawiła się pod nazwą „Express Lotek”. Nazwa Mini Lotto obowiązuje od 2009 r. Początkowo losowania odbywały się raz w tygodniu, a dziś gracze mają szansę na wygraną aż siedem dni w tygodniu. W Mini Lotto nie występuje kumulacja, tak jak w przypadku Lotto i Eurojackpot. W związku z tym, jeśli danego dnia nikt nie trafi „piątki", to więcej wygrają szczęśliwcy z „czwórkami” i „trójkami”.

