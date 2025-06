Wzrost cen ropy przez konflikt na Bliskim Wschodzie. Czy czeka nas kryzys?

Nasilające się napięcia na Bliskim Wschodzie, związane z izraelskimi atakami na irańskie obiekty energetyczne, budzą obawy o zakłócenia w dostawach ropy.

„Izraelskie ataki na irańskie obiekty energetyczne mogą spowodować dalszy wzrost cen ropy naftowej. Eksperci obawiają się zakłóceń w dostawach z Bliskiego Wschodu, co może wpłynąć na globalne rynki” – pisze serwis Money.pl, powołując się na informacje z agencji Bloomberg.

Efektem bliskowschodniego konfliktu jest wzrost cen ropy, jak zauważa serwis – największy od trzech lat. W miniony piątek, 13 czerwca, na koniec sesji za baryłkę ropy WTI trzeba było zapłacić 72,98 dolary, czyli o ponad 7 proc. więcej niż dzień wcześniej. Eksperci podkreślają, że każde kolejne uderzenie w infrastrukturę naftową może pogłębić kryzys i zwiększyć presję na globalny rynek paliw.

Możliwe scenariusze dla rynku ropy

Wśród analityków pojawiają się spekulacje, że ewentualne zamknięcie strategicznej Cieśniny Ormuz mogłoby podnieść ceny ropy nawet do 130 dolarów za baryłkę. Choć niektórzy oceniają te prognozy jako przesadzone, realne ryzyko dalszego wzrostu cen ropy pozostaje aktualne. W obliczu zagrożenia prezydent Donald Trump może zaapelować do krajów OPEC+ o zwiększenie produkcji. Jednak Iran, jako jeden z większych producentów – z dzienną produkcją na poziomie 3,4 mln baryłek – jest trudny do zastąpienia, co ogranicza manewry tej organizacji.

Ceny ropy – rynkowe reakcje i możliwe działania

Pomimo eskalacji konfliktu, jak dotąd główne obiekty naftowe nie zostały bezpośrednio zaatakowane, co zapewnia rynkom chwilową stabilność. Jednak każde kolejne uderzenie, zwłaszcza z udziałem sojuszników Iranu, takich jak Huti, może zwiększyć premię ryzyka i wywindować ceny ropy jeszcze wyżej.

„Międzynarodowa Agencja Energetyczna zapewnia, że globalne rynki ropy są dobrze zaopatrzone, a w razie potrzeby gotowa jest sięgnąć po rezerwy strategiczne” – pisze serwis.

Podkreśla, że apel prezydenta Trumpa o deeskalację i pokój między Iranem a Izraelem może okazać się kluczowy dla ustabilizowania cen ropy na globalnych rynkach.

