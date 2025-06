Obligacje oszczędnościowe. Niezbyt dobre dane resortu finansów

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w maju. W poprzednim miesiącu sprzedano obligacje o łącznej wartości 6.054 mln zł. To dane nieco gorsze niż w kwietniu, kiedy to resortsprzedał obligacje o łącznej wartości 7.366 mln zł, co było najlepszym wynikiem w tym roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w maju

Przedstawione przez Ministerstwo Finansów dane za maj wyglądają następująco:

3-miesięczne (OTS0825) – 174,6 mln zł,

1-roczne (ROR0526) – 1.766,3 mln zł,

2-letnie (DOR0527) –340,3 mln zł,

3-letnie (TOS0528) – 2.728,4 mln zł,

4-letnie (COI0529) – 578,8 mln zł,

10-letnie (EDO0535) – 379,3 mln zł.

Najchętniej kupowanymi instrumentami w maju były obligacje 3-letnie – TOS, które stanowiły blisko połowę wszystkich sprzedanych obligacji (45 proc. udział w strukturze sprzedaży). Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 2.728,4 mln zł. Na drugim miejscu znalazły się obligacje 1-roczne – ROR z 29 proc. udziałem w strukturze sprzedaży. Na ich zakup przeznaczono 1.766,3 mln zł. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie – COI (10 proc. udział w sprzedaży). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie – EDO (6 proc.), 2-letnie – DOR (6 proc.) oraz 3-miesięczne – OTS (3 proc.).

Misterstwo Finansów podało również, że na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu „Rodzina 800 plus" klienci przeznaczyli w maju ok. 86 mln zł. To wyraźnie mniej niż miesiąc wcześniej, gdy było to ok. 122 mln zł. Resort przypomina, że obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie 800 plus, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

„Wysokie zainteresowanie naszą ofertą"

Resort finansów informuje również, że od początku 2025 roku Polacy kupili obligacje skarbowe o wartości blisko 31 mld zł. – To potwierdza wysokie zainteresowanie naszą ofertą, która pozwala w elastyczny sposób dopasować strukturę oszczędności do indywidualnych potrzeb naszych klientów – komentuje Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

