Resort finansów reaguje na doniesienia ws. płacy minimalnej. Ważny komunikat

W tym tygodniu rząd będzie musiał przedstawić partnerom społecznym z Rady Dialogu Społecznego (RDS) decyzję ws. wysokości płacy minimalnej w 2026 roku. Termin mija 15 czerwca, ale póki co w samym rządzie trwa w tej sprawie spór.

Jak już informowaliśmy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby najniższa krajowa wzrosła w przyszłym roku o 7,6 proc. – z dotychczasowych 4666 zł do 5020 zł brutto. Propozycja ta była sporym zaskoczeniem, gdyż zaoferowana kwota jest wyższa niż oczekiwali związkowcy (proponowano 5015 zł brutto). Nieco inaczej do kwestii wysokości najniższej krajowej w 2026 roku podchodzi Ministerstwo Finansów.

Płaca minimalna. Ważne stanowisko resortu finansów

– Ministerstwo Finansów przygotowało stanowisko do propozycji dotyczącej podwyżki płacy minimalnej w 2026 r., które będzie omawiane podczas jednego z najbliższych posiedzeń Rady Ministrów. Zakłada ono wzrost minimalnego wynagrodzenia do poziomu 4806 zł brutto miesięcznie. To oznacza realną podwyżkę o 140 zł miesięcznie względem obecnej stawki, która wynosi 4666 zł – czytamy w komunikacie wydanym w poniedziałek przez resort finansów.

Ministerstwo podkreśla, że proponowany wzrost odpowiada prognozowanej inflacji na rok 2026 i wynosi 3 pkt proc. Jednocześnie zaprzecza doniesieniom medialnym, które sugerują, że resort zaproponował wzrost podwyżki płacy minimalnej w przyszłym roku poniżej prognozowanej inflacji na przyszły rok.

– W związku z powyższym, wszelkie inne informacje, które pojawiają się w przestrzeni publicznej i są powielane przez media, należy uznać za nieprawdziwe i wprowadzające opinię publiczną w błąd – podsumowuje w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Nowa kwota płacy minimalnej będzie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku.

Czytaj też:

5020 zł dla milionów Polaków nie będzie? Porozumienia brakCzytaj też:

Rząd wydał ważne ostrzeżenie. Uważaj na takiego e-maila