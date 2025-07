Wiceprezes NBP o inflacji. Niebawem znaczące spadki?

Według wiceprezes NBP Marty Kightley inflacja w lipcu powinna spaść do poziomu ok. 3 proc. To oznaczałoby osiągnięcie tzw. celu inflacyjnego.

Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marta Kightley przedstawiła w czwartek Sejmowi sprawozdanie z działalności banku centralnego w 2024 roku. W trakcie swojego wystąpienia Kightley powiedziała, że inflacja konsumencka powinna spaść w lipcu do poziomu ok. 3 proc., czyli do poziomu zgodnego z celem NBP. – W kolejnych kwartałach inflacja może nieco wzrosnąć, jeżeli administrowane ceny energii elektrycznej zostaną odmrożone. Co jednak ważne, projekcja pokazuje, że w średnim okresie inflacja będzie zgodna z celem inflacyjnym NBP – powiedziała wiceprezes NBP. Wiceprezes NBP w Sejmie. Znaczący spadek inflacji w wakacje? Przypomnijmy, że cel inflacyjny w Polsce jest wyznaczony na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń ±1 pkt proc. Według wiceszefowej banku centralnego obniżająca się z kwartału na kwartał inflacja to dowód, iż polityka pieniężna NBP „była i jest właściwa". Przypomnijmy, że z przedstawionych w zeszłym tygodniu danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że inflacja konsumencka wyniosła w czerwcu 4,1 proc. rok do roku. Względem czerwca 2024 roku najmocniej wzrosły ceny w kategorii użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (wzrost o 10,5 proc.), a także edukacja i napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (odpowiednio o 8 i 6,7 proc.). O 6 proc. poszły w górę ceny w kategorii restauracje i hotele. Żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały o 4,9 proc. rocznie. – W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: mieszkania (o 8,2 proc.), żywności (o 4,8 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,7 proc.), restauracji i hoteli (o 6,0 proc.), zdrowia (o 4,6 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 3,3 proc.) wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 1,97 p. proc., 1,15 p. proc., 0,35 p. proc., 0,34 p. proc., 0,27 p. proc i 0,23 p. proc. – podał GUS. Spadek cen – względem czerwca zeszłego roku – nastąpił w kategorii transport (o 6 proc.), a także odzież i obuwie (o 1,5 proc.). Czytaj też:

