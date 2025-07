RPP obniżyła stopy procentowe. Glapiński studzi optymizm

– Obniżająca się inflacja to dowód, że polityka pieniężna NBP była właściwa pomimo krytyk, które się na nas wylewały – powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Przypomnijmy, że po dwudniowym posiedzeniu, 2 lipca, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP o 25 punktów procentowych. Oznacza to, że główna stopa referencyjna wynosi 5,00 proc. w skali rocznej.

Prezes Glapiński komentuje decyzję RPP

Dzień po ogłoszeniu komunikatu RPP, w czwartek, 3 lipca, odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezes Narodowego Banku Polskiego skomentował decyzję Rady.

– Zacznę od najważniejszej dla nas inflacji. W czerwcu CPI wyniósł 4,1, czyli niemal tyle, co w maju. Jeśli chodzi o inflację bazową to – po wyłączeniu cen żywności i energii – w maju osiągnęła 3,3 proc. To najniższy poziom od pandemii, czyli od stycznia 2020 roku – powiedział Adam Glapiński.

Podkreślił, że aktualne dane wskazują, że inflacja obniża się się z kwartały na kwartał i od lipca będzie ona zgoda z poziomem celu NBP – 2,5 proc. Wyjaśnił, że w mając to na uwadze Rada podjęła decyzję o „ostrożnym dostosowaniu stóp procentowych”. Szef NBP wskazał także, że Rada Polityki Pieniężnej przewiduje dalsze wyhamowanie presji cenowej w kolejnych miesiącach.

– Spadek inflacji pokazuje, że polityka pieniężna nie dopuściła do utrwalenia się podwyższonej dynamiki cen, która w poprzednich kwartałach wzrosła wskutek decyzji regulacyjnych. Powstrzymaliśmy to – stwierdził Glapiński.

Glapiński: „To nie jest początek cyklu obniżek”

Stopy procentowe będą prawdopodobnie dalej maleć, jeśli nie nastąpi wyskok inflacji – podkreślał podczas konferencji prezes NBP. Jednocześnie zaznaczał, że lipcowa obniżka nie jest prognostykiem.

– Kolejne decyzje Rady będą uzależnione od napływających informacji. Nie zapowiadamy żadnej ścieżki obniżek stóp procentowych. To nie jest początek cyklu obniżek stóp procentowych. Nic takiego nie zapowiadamy. Będziemy podejmować decyzje stosownie do napływających danych, tak jak podjęliśmy je wczoraj – podkreślał Glapiński.

Zastrzegł przy tym, że Rada Polityki Pieniężnej nie chce składać żadnych deklaracji co do przyszłych decyzji.

– Szczęśliwie teraz jest taki cykl gospodarczy i cykl w procesach inflacyjnych, że stopy procentowe maleją i będą prawdopodobnie maleć, jeśli nie będzie wyskoku inflacji z jakichś powodów, które trudno przewidzieć. Ja w tej chwili nie widzę takich powodów, ale nigdy nic nie wiadomo – powiedział Glapiński.

Jaka jest aktualna wysokość stóp procentowych NBP?

Po dwudniowym posiedzeniu Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP:

stopa referencyjna 5,00 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa 5,50 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa 4,50 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli 5,05 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli 5,10 proc. w skali rocznej.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej weszła w życie 3 lipca 2025 r.

