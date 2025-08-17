Fortuna znów zasypała graczy! Aż 6 głównych wygranych w Mini Lotto

Fortuna zasypała graczy gotówką! Sobota, 16 sierpnia, przyniosła prawdziwy wysyp wygranych w Mini Lotto – padło aż sześć głównych trafień, każde warte ponad 77 tysięcy złotych! Tego dnia w Lotto i Lotto Plus „szóstki” nie padły, co oznacza kumulację i coraz wyższą stawkę – już 8 milionów złotych czeka na nowego milionera. Prawdziwy deszcz pieniędzy!

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto, Lotto Plus i Mini Lotto?

W sobotę, 16 sierpnia, w Lotto nie trafiono głównej nagrody. Zgarnąć można było jednak 51 „piątek” – każda w wysokości 5 751,10 zł. Szczęście dopisało także 2 406 graczom, którzy wygrali po 255,30 zł za „czwórki”, oraz 47 738 osobom z „trójkami” wartymi po 24 zł.

W Lotto Plus tym razem również bez „szóstki”. Trafiono natomiast 43 „piątki”, każda po 3 500 zł, a także 1 967 „czwórek” po 100 zł. Dodatkowo wylosowano aż 36 237 „trójek”, z których każda była warta 10 zł.

Mini Lotto było prawdziwym hitem dnia. Padło aż sześć głównych wygranych, każda w wysokości 77 315,60 zł. Do tego doliczyć trzeba 338 „czwórek” po 549 zł oraz aż 9 210 „trójek” z nagrodą 30,30 zł.

Wyniki Lotto – 16.08.2025

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7236, które odbyło się 16 sierpnia 2025 roku, to:

17, 21, 22, 44, 45, 46

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek 19 sierpnia 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus –16.08.2025

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7236, które odbyło się 16 sierpnia 2025 roku, to:

18, 19, 22, 35, 38, 40

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 19 sierpnia 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 16.08.2025

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie – od poniedziałku do soboty – o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7044, które odbyło się 16 sierpnia 2025 roku, to:

8, 23, 28, 32, 38

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w poniedziałek 18 sierpnia 2025 roku, o godzinie 22:00.

Totalizator Sportowy – wyniki pozostałych losowań

W sobotę, 16 sierpnia, odbyły się także inne losowania. Oto wyniki:

Multi Multi – 16.08.2025:

Losowanie, godz. 22:00: 6, 12, 15, 20, 26, 30, 32, 38, 43, 48, 52, 56, 58, 60, 68, 69, 71, 73, 78, 80. Plusem jest liczba: 30.

Losowanie, godz. 14:00: 6, 8, 17, 20, 22, 26, 35, 38, 39, 42, 46, 48, 49, 53, 59, 61, 65, 74, 75, 76. Plusem jest liczba: 39.

Kaskada – 16.08.2025:

Losowanie, godz. 22:00: 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24.

Losowanie, godz. 14:00: 1, 3, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 24.

Ekstra Pensja – 16.08.2025:

8, 11, 19, 22, 29, 1. Ostatnią wylosowaną liczbą w Ekstra Pensji jest: 2.

Ekstra Premia – 16.08.2025:

2, 6, 7, 11, 26, 1. Ostatnią wylosowaną liczbą w Ekstra Premii jest: 1.

