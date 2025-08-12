W Mini Lotto najwyższa wygrana! Oto wyniki losowania

Fortuna znów uśmiechnęła się do jednego ze szczęśliwców. Oto wyniki losowania.

Wtorek, 12 sierpnia, okazał się szczęśliwy dla gracza Mini Lotto, który wygrał ponad 415 tysięcy złotych. Tymczasem w Lotto i Lotto Plus nie padła „szóstka”, co oznacza kumulację i szansę na jeszcze większe wygrane w kolejnych losowaniach. Aktualna pula do wygrania to 5 milionów złotych.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto, Lotto Plus i Mini Lotto?

We wtorek, 12 sierpnia, w Lotto nie padła „szóstka”. Wylosowano za to 88 „piątek” – każda w wysokości 2 855,20 zł. Do wygranych „czwórek”, wartych 36,00 zł, szczęście miało 3700 graczy, natomiast liczba „trójek” o wartości 24 zł wyniosła 57 507.

W Lotto Plus tym razem również bez „szóstki”. Trafiono natomiast 30„piątek”, każda o wartości 3 500 zł, oraz 1 813 „czwórek” po 100 zł. W losowaniu odnotowano także 33 792 „trójek” z wygraną 10 zł każda.

Czwartkowe Mini Lotto przyniosło jedną główną wygraną w wysokości 415 998,40 zł. Wylosowano także 184 „czwórki” wartych 904,40 zł oraz 6 862 „trójek” z wygraną 36,40 zł każda.

Wyniki Lotto – 12.08.2025

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7234, które odbyło się 12 sierpnia 2025 roku, to:

3, 10, 12, 17, 23, 25

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 14 sierpnia 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus –12.08.2025

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7234, które odbyło się 12 sierpnia 2025 roku, to:

11, 17, 27, 36, 47, 48

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 14 sierpnia 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 12.08.2025

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie – od poniedziałku do soboty – o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7044, które odbyło się 12 sierpnia 2025 roku, to:

3, 20, 34, 39, 42

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 13 sierpnia 2025 roku, o godzinie 22:00.

Totalizator Sportowy – wyniki pozostałych losowań

We wtorek, 12 sierpnia, odbyły się także inne losowania. Oto wyniki:

Multi Multi – 12.08.2025:

Losowanie, godz. 22:00: 10, 12, 19, 24, 35, 38, 43, 44, 46, 48, 52, 58, 60, 64, 65, 66, 75, 77, 79, 80. Plusem jest liczba: 10.

Losowanie, godz. 14:00: 2, 12, 14, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 39, 41, 50, 53, 59, 61, 62, 70, 72, 74, 75. Plusem jest liczba: 19.

Kaskada – 12.08.2025:

Losowanie, godz. 22:00: 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 24.

Losowanie, godz. 14:00: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 18, 21, 22, 23, 24.

Ekstra Pensja – 12.08.2025:

8, 11, 16, 18, 28, 1. Ostatnią wylosowaną liczbą w Ekstra Pensji jest: 1.

Ekstra Premia – 12.08.2025:

1, 18, 19, 20, 29, 1. Ostatnią wylosowaną liczbą w Ekstra Premii jest: 1.

