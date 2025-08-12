W Mini Lotto najwyższa wygrana! Oto wyniki losowania
Udostępnijdodaj Skomentuj

W Mini Lotto najwyższa wygrana! Oto wyniki losowania

Dodano: 
Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00
Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00 Źródło: Shutterstock / Apple_Martini
Wtorkowe losowanie Mini Lotto przyniosło najwyższą wygraną — ponad 400 tysięcy złotych!

Fortuna znów uśmiechnęła się do jednego ze szczęśliwców. Oto wyniki losowania.

Wtorek, 12 sierpnia, okazał się szczęśliwy dla gracza Mini Lotto, który wygrał ponad 415 tysięcy złotych. Tymczasem w Lotto i Lotto Plus nie padła „szóstka”, co oznacza kumulację i szansę na jeszcze większe wygrane w kolejnych losowaniach. Aktualna pula do wygrania to 5 milionów złotych.

Czytaj też:
GPT-5 – nowa era AI czy kolejny krok w ewolucji? Ekspert komentuje

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto, Lotto Plus i Mini Lotto?

We wtorek, 12 sierpnia, w Lotto nie padła „szóstka”. Wylosowano za to 88 „piątek” – każda w wysokości 2 855,20 zł. Do wygranych „czwórek”, wartych 36,00 zł, szczęście miało 3700 graczy, natomiast liczba „trójek” o wartości 24 zł wyniosła 57 507.

W Lotto Plus tym razem również bez „szóstki”. Trafiono natomiast 30„piątek”, każda o wartości 3 500 zł, oraz 1 813 „czwórek” po 100 zł. W losowaniu odnotowano także 33 792 „trójek” z wygraną 10 zł każda.

Czwartkowe Mini Lotto przyniosło jedną główną wygraną w wysokości 415 998,40 zł. Wylosowano także 184 „czwórki” wartych 904,40 zł oraz 6 862 „trójek” z wygraną 36,40 zł każda.

Wyniki Lotto – 12.08.2025

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7234, które odbyło się 12 sierpnia 2025 roku, to:

3, 10, 12, 17, 23, 25

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 14 sierpnia 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus –12.08.2025

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7234, które odbyło się 12 sierpnia 2025 roku, to:

11, 17, 27, 36, 47, 48

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 14 sierpnia 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 12.08.2025

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie – od poniedziałku do soboty – o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7044, które odbyło się 12 sierpnia 2025 roku, to:

3, 20, 34, 39, 42

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 13 sierpnia 2025 roku, o godzinie 22:00.

Czytaj też:
Ogromne emocje po losowaniu Eurojackpot. Zwycięzca z Polski wśród szczęśliwców

Totalizator Sportowy – wyniki pozostałych losowań

We wtorek, 12 sierpnia, odbyły się także inne losowania. Oto wyniki:

Multi Multi – 12.08.2025:

  • Losowanie, godz. 22:00: 10, 12, 19, 24, 35, 38, 43, 44, 46, 48, 52, 58, 60, 64, 65, 66, 75, 77, 79, 80. Plusem jest liczba: 10.
  • Losowanie, godz. 14:00: 2, 12, 14, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 39, 41, 50, 53, 59, 61, 62, 70, 72, 74, 75. Plusem jest liczba: 19.

Kaskada – 12.08.2025:

  • Losowanie, godz. 22:00: 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 24.
  • Losowanie, godz. 14:00: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 18, 21, 22, 23, 24.

Ekstra Pensja – 12.08.2025:

8, 11, 16, 18, 28, 1. Ostatnią wylosowaną liczbą w Ekstra Pensji jest: 1.

Ekstra Premia – 12.08.2025:

1, 18, 19, 20, 29, 1. Ostatnią wylosowaną liczbą w Ekstra Premii jest: 1.

Czytaj też:
Mamy nowego milionera! W Lotto padła „szóstka” warta ponad 6 mln złCzytaj też:
Gotowe mieszkania droższe niż w budowie? Zaskakujące dane

Źródło: WPROST.pl / Totalizator sportowy