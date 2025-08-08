Mamy nowego milionera! W Lotto padła „szóstka” warta ponad 6 mln zł

Fortuna znów się uśmiechnęła! W czwartkowym losowaniu Lotto padła upragniona „szóstka”, a szczęśliwiec zgarnął ponad 6 milionów złotych! Ale to nie koniec dobrych wiadomości – los okazał się łaskawy także dla gracza Mini Lotto. Tam główna wygrana przekroczyła 400 tysięcy złotych!

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto, Lotto Plus i Mini Lotto?

W czwartek, 7 sierpnia, w Lotto padła „szóstka” o wartości 6 077 686,30 zł. Wylosowano także 63 „piątki” – każda w wysokości 4 495,00 zł. Do wygranych „czwórek”, wartych 220,90 zł, szczęście miało 2 512 graczy, natomiast liczba „trójek” o wartości 24 zł wyniosła 47 675.

W Lotto Plus tym razem nie padła „szóstka”. Trafiono za to 40 „piątek”, każda o wartości 3 500 zł, oraz 1 935 „czwórek” po 100 zł. W losowaniu odnotowano także 36 553 „trójek” z wygraną 10 zł każda.

Czwartkowe Mini Lotto przyniosło jedną główną wygraną w wysokości 418 066,00 zł. Wylosowano także 238 „czwórek” wartych 702,70 zł oraz 8 298 „trójek” z wygraną 30,30 zł każda.

Wyniki Lotto – 07.08.2025

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7232, które odbyło się 7 sierpnia 2025 roku, to:

5, 9, 30, 31, 43, 49

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 9 sierpnia 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus –07.08.2025

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7232, które odbyło się 7 sierpnia 2025 roku, to:

17, 18, 23, 29, 43, 44

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 9 sierpnia 2025 roku, o godzinie 22:00.

Czytaj też:

Wyniki Lotto zaskoczyły graczy. Fortuna znów pokazała swoje prawdziwe oblicze

Wyniki Mini Lotto – 07.08.2025

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie – od poniedziałku do soboty – o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7039, które odbyło się 7 sierpnia 2025 roku, to:

3, 15, 26, 37, 42

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 8 sierpnia 2025 roku, o godzinie 22:00.

Czytaj też:

Ogromne emocje po losowaniu Eurojackpot. Zwycięzca z Polski wśród szczęśliwców

Totalizator Sportowy – wyniki pozostałych losowań

W czwartek, 7 sierpnia, odbyły się także inne losowania. Oto wyniki:

Multi Multi – 07.08.2025:

Losowanie, godz. 22:00: 7, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 26, 32, 34, 37, 44, 48, 50, 60, 62, 64, 75, 76, 77 Plusem jest liczba: 76.

Losowanie, godz. 14:00: 4, 5, 15, 16, 20, 27, 28, 33, 35, 36, 40, 42, 43, 50, 53, 57, 61, 69, 70, 73. Plusem jest liczba: 69.

Kaskada – 07.08.2025:

Losowanie, godz. 22:00: 1, 3, 5, 6, 10, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 24.

Losowanie, godz. 14:00: 1, 5, 6, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24.

Ekstra Pensja – 07.08.2025:

11, 16, 27, 28, 31, 1. Ostatnią wylosowaną liczbą w Ekstra Pensji jest: 1.

Ekstra Premia – 07.08.2025:

2, 10, 15, 31, 32, 2. Ostatnią wylosowaną liczbą w Ekstra Premii jest: 2.

Czytaj też:

Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?Czytaj też:

Dolar silniejszy. To efekt Trumpa