Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Miniony tydzień przyniósł wyraźne osłabienie złotego wobec kluczowych walut. Najmocniej umocnił się dolar amerykański, ale euro, frank szwajcarski i funt szterling również zakończyły tydzień na plusie. Rynek walutowy pozostawał w napięciu wobec decyzji politycznych i gospodarczych zza oceanu.

Dolar liderem wzrostów

Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień na poziomie 3,6446 zł i systematycznie piął się w górę, kończąc piątek na 3,7536 zł. To wzrost aż o 10,90 grosza, co czyni go bezdyskusyjnym liderem tygodnia.

„Dolar zmierza ku najmocniejszemu tygodniowemu wynikowi od prawie trzech lat względem innych głównych walut, utrzymując impet w piątek po tym, jak prezydent USA Donald Trump nałożył nowe stawki celne na dziesiątki partnerów handlowych” – pisał w piątek Reuters.

Jak wylicza agencja, indeks dolara, który mierzy siłę amerykańskiej waluty wobec koszyka sześciu innych, zmierza ku wzrostowi o 2,4 proc. w tym tygodniu.

„To najlepszy wynik od września 2022 r., gdy dolar zyskał 3,1 proc. W piątek był wyżej o 0,1 proc., osiągając 100,13 pkt, najwyżej od końca maja” – zauważa Reuters.

Kursy walut – analiza tygodnia

Euro (EUR) otworzyło tydzień na 4,2565 zł i zakończyło na 4,2813 zł, zwiększając wartość o 2,48 grosza. Choć zmiana nie była tak dynamiczna jak w przypadku dolara, to pokazuje stabilny wzrost wspólnej waluty wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF) zaczął od 4,5607 zł, a zakończył na 4,5937 zł, zyskując 3 grosze. Mimo presji wywołanej amerykańskimi cłami, które uderzyły w szwajcarskich eksporterów, waluta zakończyła tydzień na lekkim plusie.

Funt szterling (GBP) z poziomu 4,8911 zł wzrósł do 4,9398 zł, dodając 4,87 grosza do wartości. Brytyjska waluta utrzymała stabilny trend wzrostowy, wspierana dobrymi danymi z gospodarki Wielkiej Brytanii.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia

Zmiany wartości walut kursów czterech najważniejszych walut w okresie od 28 lipca do 1 sierpnia 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

USD: +10,90 gr (z 3,6446 zł do 3,7536 zł)

EUR: +2,48 gr (z 4,2565 zł do 4,2813 zł)

CHF: +3,00 gr (z 4,5607 zł do 4,5937 zł)

GBP: +4,87 gr (z 4,8911 zł do 4,9398 zł)

Czytaj też:

Stało się. Trump uderza rekordowymi cłami

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 28 lipca do 1 sierpnia 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 1 lipca

dolar – 3,7536 zł

euro – 4,2813 zł

frank szwajcarski – 4,5937 zł

funt szterling – 4,9398 zł

Kursy walut – czwartek, 31 lipca

dolar – 3,7257 zł

euro – 4,2661 zł

frank szwajcarski – 4,5838 zł

funt szterling – 4,9362 zł

Kursy walut – środa, 30 lipca

dolar – 3,6981 zł

euro – 4,2732 zł

frank szwajcarski – 4,5958 zł

funt szterling – 4,9430 zł

Kursy walut – wtorek, 29 lipca

dolar – 3,6941 zł

euro – 4,2737 zł

frank szwajcarski – 4,5880 zł

funt szterling – 4,9284 zł

Kursy walut – poniedziałek, 28 lipca

dolar – 3,6446 zł

euro – 4,2565 zł

frank szwajcarski – 4,5607 zł

funt szterling – 4,8911 zł

Czytaj też:

Trump nie oszczędza „przyjaciół”. Ogłasza cła i karę dla tego kraju

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

Czytaj też:

Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?Czytaj też:

Szczęśliwy kupon w Polsce. Eurojackpot przyniósł fortunę