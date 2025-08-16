Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Drugi tydzień sierpnia przyniósł wyraźne wzrosty na rynku walutowym – główne waluty, czyli dolar, euro, frank i funt – umocniły się wobec złotego. Największe zmiany znów dotyczą funta szterlinga, który zakończył tydzień najwyżej wobec polskiej waluty.
Jednak to dolar pozostawał w centrum uwagi inwestorów ze względu na spotkanie prezydentów USA i Rosji w Anchorage na Alasce. I choć nie przyniosło ono przełomowych ustaleń, może wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji geopolitycznej, a tym samym oddziaływać na kurs dolara. Jak zachowa się amerykańska waluta po alaskowym szczycie, dowiemy się już niebawem.
Kursy walut – analiza tygodnia
Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień w poniedziałek (11 sierpnia) kursem 3,6495 zł, a zakończył go w czwartek (14 sierpnia) na poziomie 3,6542 zł. To wzrost o 0,47 grosza, co oznacza stabilizację kursu dolara względem złotego.
Euro (EUR) w poniedziałek kosztowało 4,2533 zł, a w czwartek 4,2639 zł. To wzrost o 1,06 grosza, który jednak nie zmienia ogólnego obrazu – wspólna waluta wciąż utrzymuje się w wąskim przedziale wahań.
Frank szwajcarski (CHF) rozpoczął tydzień na poziomie 4,5145 zł, a zakończył go na 4,5296 zł. To wzrost o 1,51 grosza, czyli pewne osłabienie złotego wobec szwajcarskiej waluty.
Brytyjski funt (GBP) był najmocniejszą walutą analizowanego okresu. W poniedziałek kosztował 4,9137 zł, by w czwartek osiągnąć 4,9592 zł. To wzrost aż o 4,55 grosza, co czyni funta liderem tygodnia. Kurs funt zbliżył się do psychologicznego pułapu 5 zł, co przyciąga uwagę inwestorów.
Kursy walut – podsumowanie tygodnia
Zmiany wartości kursów czterech głównych walut w okresie od 11 do 14 sierpnia 2025 r. (dane NBP):
- USD: +0,47 gr (z 3,6495 zł do 3,6542 zł)
- EUR: +1,06 gr (z 4,2533 zł do 4,2639 zł)
- CHF: +1,51 gr (z 4,5145 zł do 4,5296 zł)
- GBP: +4,55 gr (z 4,9137 zł do 4,9592 zł)
Kursy walut – miniony tydzień
Kursy walut – czwartek, 14 sierpnia
- dolar – 3,6542 zł
- euro – 4,2639 zł
- frank szwajcarski – 4,5296 zł
- funt szterling – 4,9592 zł
Kursy walut – środa, 13 sierpnia
- dolar – 3,6353 zł
- euro – 4,2586 zł
- frank szwajcarski – 4,5249 zł
- funt szterling – 4,9281 zł
Kursy walut – wtorek, 12 sierpnia
- dolar – 3,6702 zł
- euro – 4,2626 zł
- frank szwajcarski – 4,5311 zł
- funt szterling – 4,9427 zł
Kursy walut – poniedziałek, 11 sierpnia
- dolar – 3,6495 zł
- euro – 4,2533 zł
- frank szwajcarski – 4,5145 zł
- funt szterling – 4,9137 zł
Kiedy NBP podaje kursy walut?
Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:
- tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,
- tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,
- tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.
