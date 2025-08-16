Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Drugi tydzień sierpnia przyniósł wyraźne wzrosty na rynku walutowym – główne waluty, czyli dolar, euro, frank i funt – umocniły się wobec złotego. Największe zmiany znów dotyczą funta szterlinga, który zakończył tydzień najwyżej wobec polskiej waluty.

Jednak to dolar pozostawał w centrum uwagi inwestorów ze względu na spotkanie prezydentów USA i Rosji w Anchorage na Alasce. I choć nie przyniosło ono przełomowych ustaleń, może wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji geopolitycznej, a tym samym oddziaływać na kurs dolara. Jak zachowa się amerykańska waluta po alaskowym szczycie, dowiemy się już niebawem.

Kursy walut – analiza tygodnia

Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień w poniedziałek (11 sierpnia) kursem 3,6495 zł, a zakończył go w czwartek (14 sierpnia) na poziomie 3,6542 zł. To wzrost o 0,47 grosza, co oznacza stabilizację kursu dolara względem złotego.

Euro (EUR) w poniedziałek kosztowało 4,2533 zł, a w czwartek 4,2639 zł. To wzrost o 1,06 grosza, który jednak nie zmienia ogólnego obrazu – wspólna waluta wciąż utrzymuje się w wąskim przedziale wahań.

Frank szwajcarski (CHF) rozpoczął tydzień na poziomie 4,5145 zł, a zakończył go na 4,5296 zł. To wzrost o 1,51 grosza, czyli pewne osłabienie złotego wobec szwajcarskiej waluty.

Brytyjski funt (GBP) był najmocniejszą walutą analizowanego okresu. W poniedziałek kosztował 4,9137 zł, by w czwartek osiągnąć 4,9592 zł. To wzrost aż o 4,55 grosza, co czyni funta liderem tygodnia. Kurs funt zbliżył się do psychologicznego pułapu 5 zł, co przyciąga uwagę inwestorów.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia

Zmiany wartości kursów czterech głównych walut w okresie od 11 do 14 sierpnia 2025 r. (dane NBP):

USD: +0,47 gr (z 3,6495 zł do 3,6542 zł)

EUR: +1,06 gr (z 4,2533 zł do 4,2639 zł)

CHF: +1,51 gr (z 4,5145 zł do 4,5296 zł)

GBP: +4,55 gr (z 4,9137 zł do 4,9592 zł)

Czytaj też:

Kursy walut 14 sierpnia 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 11 do 14 sierpnia 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – czwartek, 14 sierpnia

dolar – 3,6542 zł

euro – 4,2639 zł

frank szwajcarski – 4,5296 zł

funt szterling – 4,9592 zł

Kursy walut – środa, 13 sierpnia

dolar – 3,6353 zł

euro – 4,2586 zł

frank szwajcarski – 4,5249 zł

funt szterling – 4,9281 zł

Kursy walut – wtorek, 12 sierpnia

dolar – 3,6702 zł

euro – 4,2626 zł

frank szwajcarski – 4,5311 zł

funt szterling – 4,9427 zł

Kursy walut – poniedziałek, 11 sierpnia

dolar – 3,6495 zł

euro – 4,2533 zł

frank szwajcarski – 4,5145 zł

funt szterling – 4,9137 zł

Czytaj też:

Dolar silniejszy. To efekt Trumpa

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

Czytaj też:

Amerykański sen Trumpa. Nie tylko się ziścił, ale i pachnieCzytaj też:

Musk zarabia, Musk traci. Marketingowa jazda bez trzymanki