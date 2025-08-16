Polacy triumfują. Ogromne wygrane w Eurojackpot

W piątek, 15 sierpnia, podczas losowania nr 591 w Eurojackpot wylosowano liczby:

5, 11, 20, 33, 43 oraz 6 i 12.

Eurojackpot – wyniki losowania w Europie

W piątkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana, ale emocji i wysokich kwot nie brakowało. Nagrodę drugiego stopnia w wysokości 1 771 200,90 euro zdobył gracz z Niemiec. Szczęśliwe okazało się także trzecie miejsce – aż osiem takich wygranych, po 124 859,30 euro każda, trafiło do uczestników z Niemiec, Szwecji, Hiszpanii, Polski, Słowacji i Węgier.

Eurojackpot – wyniki losowania w Polsce

Polscy gracze znów mają powody do radości! Po wtorkowej wygranej ponad miliona złotych, także piątkowe losowanie Eurojackpot przyniosło fortunę – kolejny uczestnik z Polski wzbogacił się o ponad milion, a dokładnie 1 111 423,80 zł. To nagroda trzeciego stopnia i jednocześnie najwyższa kwota zdobyta w naszym kraju podczas tego losowania.

To jednak nie koniec dobrych wieści. W Polsce odnotowano także:

2 wygrane czwartego stopnia po 26 019,60 zł,

21 wygranych piątego stopnia po 1 460,90 zł,

34 wygrane szóstego stopnia po 832,80 zł,

68 wygranych siódmego stopnia po 428,60 zł.

Czytaj też:

W Mini Lotto najwyższa wygrana! Oto wyniki losowania

Eurojackpot 2025 – najwyższe wygrane w Polsce

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:

3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl

655 485,80 zł – 20 maja, Gdynia

692 043,20 zł – 16 maja, Kraków

637 827,20 zł – 13 maja, lotto.pl

2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl

895 087,90 zł – 22 kwietnia, lotto.pl

895 087,90 zł – 22 kwietnia, Wejherowo

841 683,50 zł – 11 kwietnia, lotto.pl

655 361,40 zł – 8 kwietnia, Nowogrodziec

6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica

5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze

1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa

929 416,10 zł – 7 marca, lotto.pl

920 097,90 zł – 28 lutego, Limanowa

4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce

796 409,50 zł – 4 lutego, Sławków

2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim

1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń

1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia

729 581,60 zł – 17 stycznia, Kielce

766 884,30 zł – 14 stycznia, lotto.pl

3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze

676 887,30 zł – 7 stycznia, Wałcz

838 357,40 zł – 3 stycznia, Szczecin

Czytaj też:

To jeden z najbogatszych posłów w Polsce. Oto, co skrywa jego majątekCzytaj też:

Kultowa marka otworzyła sklep w Krakowie. Kolejka od 5 rano