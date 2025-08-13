Mamy nowego milionera. Ogromna wygrana w Eurojackpot padła we Wrocławiu

We wtorek, 12 sierpnia, podczas losowania nr 590 w Eurojackpot wylosowano liczby:

11, 16, 29, 37, 42 oraz 1 i 11.

Eurojackpot – wyniki losowania w Europie

Wtorkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej, ale emocji i pokaźnych kwot nie zabrakło. Nagrody drugiego stopnia, po 628 959,70 euro, trafiły do graczy z Niemiec i Grecji. Wpadło też pięć wygranych trzeciego stopnia, każda w wysokości 141 881,60 euro – powędrowały one do graczy z Niemiec, Danii, Finlandii, Polski i Węgier.

Eurojackpot – wyniki losowania w Polsce

Polska również znalazła się w elitarnym gronie zwycięzców. Największa krajowa wygrana we wtorek wyniosła 1 177 940,20 zł – to nagroda trzeciego stopnia i jednocześnie najwyższa kwota zdobyta w naszym kraju podczas tego losowania. Szczęśliwy los został kupiony we Wrocławiu, w punkcie Lotto przy ulicy Jerzmanowska 102.

To jednak nie koniec dobrych wieści. W Polsce odnotowano także:

4 wygrane czwartego stopnia po 24 884,80 zł,

25 wygranych piątego stopnia po 1 590,80 zł,

52 wygrane szóstego stopnia po 840,50 zł,

54 wygrane siódmego stopnia po 435,60 zł.

Kumulacja w Eurojackpot – do wygrania 80 mln zł

Brak głównej wygranej oznacza jedno – kumulację. W puli najbliższego losowania znajduje się już 80 milionów złotych. Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się w piątek, 15 sierpnia, między godziną 20:00 a 21:00.

Eurojackpot 2025 – najwyższe wygrane w Polsce

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:

3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl

655 485,80 zł – 20 maja, Gdynia

692 043,20 zł – 16 maja, Kraków

637 827,20 zł – 13 maja, lotto.pl

2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl

895 087,90 zł – 22 kwietnia, lotto.pl

895 087,90 zł – 22 kwietnia, Wejherowo

841 683,50 zł – 11 kwietnia, lotto.pl

655 361,40 zł – 8 kwietnia, Nowogrodziec

6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica

5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze

1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa

929 416,10 zł – 7 marca, lotto.pl

920 097,90 zł – 28 lutego, Limanowa

4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce

796 409,50 zł – 4 lutego, Sławków

2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim

1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń

1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia

729 581,60 zł – 17 stycznia, Kielce

766 884,30 zł – 14 stycznia, lotto.pl

3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze

676 887,30 zł – 7 stycznia, Wałcz

838 357,40 zł – 3 stycznia, Szczecin

