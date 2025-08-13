Mamy nowego milionera. Ogromna wygrana w Eurojackpot padła we Wrocławiu

We wtorek, 12 sierpnia, podczas losowania nr 590 w Eurojackpot wylosowano liczby:
11, 16, 29, 37, 42 oraz 1 i 11.
Eurojackpot – wyniki losowania w Europie
Wtorkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej, ale emocji i pokaźnych kwot nie zabrakło. Nagrody drugiego stopnia, po 628 959,70 euro, trafiły do graczy z Niemiec i Grecji. Wpadło też pięć wygranych trzeciego stopnia, każda w wysokości 141 881,60 euro – powędrowały one do graczy z Niemiec, Danii, Finlandii, Polski i Węgier.
Eurojackpot – wyniki losowania w Polsce
Polska również znalazła się w elitarnym gronie zwycięzców. Największa krajowa wygrana we wtorek wyniosła 1 177 940,20 zł – to nagroda trzeciego stopnia i jednocześnie najwyższa kwota zdobyta w naszym kraju podczas tego losowania. Szczęśliwy los został kupiony we Wrocławiu, w punkcie Lotto przy ulicy Jerzmanowska 102.
To jednak nie koniec dobrych wieści. W Polsce odnotowano także:
- 4 wygrane czwartego stopnia po 24 884,80 zł,
- 25 wygranych piątego stopnia po 1 590,80 zł,
- 52 wygrane szóstego stopnia po 840,50 zł,
- 54 wygrane siódmego stopnia po 435,60 zł.
Kumulacja w Eurojackpot – do wygrania 80 mln zł
Brak głównej wygranej oznacza jedno – kumulację. W puli najbliższego losowania znajduje się już 80 milionów złotych. Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się w piątek, 15 sierpnia, między godziną 20:00 a 21:00.
Eurojackpot 2025 – najwyższe wygrane w Polsce
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:
- 3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl
- 655 485,80 zł – 20 maja, Gdynia
- 692 043,20 zł – 16 maja, Kraków
- 637 827,20 zł – 13 maja, lotto.pl
- 2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl
- 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin
- 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl
- 895 087,90 zł – 22 kwietnia, lotto.pl
- 895 087,90 zł – 22 kwietnia, Wejherowo
- 841 683,50 zł – 11 kwietnia, lotto.pl
- 655 361,40 zł – 8 kwietnia, Nowogrodziec
- 6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica
- 5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze
- 1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa
- 929 416,10 zł – 7 marca, lotto.pl
- 920 097,90 zł – 28 lutego, Limanowa
- 4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce
- 796 409,50 zł – 4 lutego, Sławków
- 2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim
- 1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń
- 1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia
- 729 581,60 zł – 17 stycznia, Kielce
- 766 884,30 zł – 14 stycznia, lotto.pl
- 3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze
- 676 887,30 zł – 7 stycznia, Wałcz
- 838 357,40 zł – 3 stycznia, Szczecin
