Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Pierwszy tydzień sierpnia przyniósł mieszane nastroje na rynku walutowym – złoty stracił wobec funta szterlinga, a wobec dolara, euro i franka szwajcarskiego zanotował lekkie umocnienie. Największe zmiany obserwowano na parze GBP/PLN, gdzie brytyjska waluta znów okazała się najsilniejsza.

Kursy walut – analiza tygodnia

Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień od kursu 3,6977 zł, by w środę osiągnąć lokalny szczyt – 3,6994 zł. W kolejnych dniach jednak osłabł i zakończył tydzień na poziomie 3,6577 zł. To spadek o 4 grosze.

Euro (EUR) na początku tygodnia kosztowało 4,2734 zł, a na jego zakończenie – 4,2566 zł. To spadek o 1,68 grosza. Choć zmiana nie jest duża, pokazuje lekkie osłabienie wspólnej waluty wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF), który jeszcze w lipcu zyskiwał względem złotego, w pierwszym tygodniu sierpnia zanotował spadek. Tydzień rozpoczął od 4,5700 zł, by zakończyć go na poziomie 4,5237 zł. To obniżka o 4,63 grosza. Zmiana ta może być traktowana jako chwilowa korekta po wcześniejszych wzrostach.

Brytyjski funt (GBP) był jedyną z analizowanych walut, która umocniła się wobec złotego. Rozpoczął tydzień na poziomie 4,9091 zł, a zakończył go na 4,9141 zł – zyskując 0,50 grosza.

Choć zmiana jest symboliczna, to wśród głównych walut funt jako jedyny zakończył tydzień na plusie. Wsparciem dla GBP były dobre dane z brytyjskiego sektora usług oraz stabilna sytuacja na rynku pracy.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia

Zmiany wartości kursów czterech najważniejszych walut w okresie od 4 do 8 sierpnia 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

USD: –4,00 gr (z 3,6977 zł do 3,6577 zł)

EUR: –1,68 gr (z 4,2734 zł do 4,2566 zł)

CHF: –4,63 gr (z 4,5700 zł do 4,5237 zł)

GBP: +0,50 gr (z 4,9091 zł do 4,9141 zł)

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 4 do 8 sierpnia 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 8 sierpnia

dolar – 3,6577 zł

euro – 4,2566 zł

frank szwajcarski – 4,5237 zł

funt szterling – 4,9141 zł

Kursy walut – czwartek, 7 sierpnia

dolar – 3,6477 zł

euro – 4,2618 zł

frank szwajcarski – 4,5249 zł

funt szterling – 4,8770 zł

Kursy walut – środa, 6 sierpnia

dolar – 3,6994 zł

euro – 4,2820 zł

frank szwajcarski – 4,5733 zł

funt szterling – 4,9142 zł

Kursy walut – wtorek, 5 sierpnia

dolar – 3,7066 zł

euro – 4,2763 zł

frank szwajcarski – 4,5702 zł

funt szterling – 4,9226 zł

Kursy walut – poniedziałek, 4 sierpnia

dolar – 3,6977 zł

euro – 4,2734 zł

frank szwajcarski – 4,5700 zł

funt szterling – 4,9091 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

