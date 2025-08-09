Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Pierwszy tydzień sierpnia przyniósł mieszane nastroje na rynku walutowym – złoty stracił wobec funta szterlinga, a wobec dolara, euro i franka szwajcarskiego zanotował lekkie umocnienie. Największe zmiany obserwowano na parze GBP/PLN, gdzie brytyjska waluta znów okazała się najsilniejsza.
Kursy walut – analiza tygodnia
Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień od kursu 3,6977 zł, by w środę osiągnąć lokalny szczyt – 3,6994 zł. W kolejnych dniach jednak osłabł i zakończył tydzień na poziomie 3,6577 zł. To spadek o 4 grosze.
Euro (EUR) na początku tygodnia kosztowało 4,2734 zł, a na jego zakończenie – 4,2566 zł. To spadek o 1,68 grosza. Choć zmiana nie jest duża, pokazuje lekkie osłabienie wspólnej waluty wobec złotego.
Frank szwajcarski (CHF), który jeszcze w lipcu zyskiwał względem złotego, w pierwszym tygodniu sierpnia zanotował spadek. Tydzień rozpoczął od 4,5700 zł, by zakończyć go na poziomie 4,5237 zł. To obniżka o 4,63 grosza. Zmiana ta może być traktowana jako chwilowa korekta po wcześniejszych wzrostach.
Brytyjski funt (GBP) był jedyną z analizowanych walut, która umocniła się wobec złotego. Rozpoczął tydzień na poziomie 4,9091 zł, a zakończył go na 4,9141 zł – zyskując 0,50 grosza.
Choć zmiana jest symboliczna, to wśród głównych walut funt jako jedyny zakończył tydzień na plusie. Wsparciem dla GBP były dobre dane z brytyjskiego sektora usług oraz stabilna sytuacja na rynku pracy.
Kursy walut – podsumowanie tygodnia
Zmiany wartości kursów czterech najważniejszych walut w okresie od 4 do 8 sierpnia 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
- USD: –4,00 gr (z 3,6977 zł do 3,6577 zł)
- EUR: –1,68 gr (z 4,2734 zł do 4,2566 zł)
- CHF: –4,63 gr (z 4,5700 zł do 4,5237 zł)
- GBP: +0,50 gr (z 4,9091 zł do 4,9141 zł)
Kursy walut – miniony tydzień
Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 4 do 8 sierpnia 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
Kursy walut – piątek, 8 sierpnia
dolar – 3,6577 zł
euro – 4,2566 zł
frank szwajcarski – 4,5237 zł
funt szterling – 4,9141 zł
Kursy walut – czwartek, 7 sierpnia
- dolar – 3,6477 zł
- euro – 4,2618 zł
- frank szwajcarski – 4,5249 zł
- funt szterling – 4,8770 zł
Kursy walut – środa, 6 sierpnia
- dolar – 3,6994 zł
- euro – 4,2820 zł
- frank szwajcarski – 4,5733 zł
- funt szterling – 4,9142 zł
Kursy walut – wtorek, 5 sierpnia
- dolar – 3,7066 zł
- euro – 4,2763 zł
- frank szwajcarski – 4,5702 zł
- funt szterling – 4,9226 zł
Czytaj też:
Polacy wykupują hiszpańskie nieruchomości. Costa del Sol bije rekordy sprzedaży
Kursy walut – poniedziałek, 4 sierpnia
- dolar – 3,6977 zł
- euro – 4,2734 zł
- frank szwajcarski – 4,5700 zł
- funt szterling – 4,9091 zł
Czytaj też:
Nowa odsłona wojny celnej Trumpa. Uderzenie w firmy technologiczne
Kiedy NBP podaje kursy walut?
Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:
- tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,
- tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,
- tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.
Czytaj też:
Ogromne emocje po losowaniu Eurojackpot. Zwycięzca z Polski wśród szczęśliwcówCzytaj też:
Mamy nowego milionera! W Lotto padła „szóstka” warta ponad 6 mln zł