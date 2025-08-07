Nowa odsłona wojny celnej Trumpa. Uderzenie w firmy technologiczne

Donald Trump zapowiedział, że jeśli firmy technologiczne nie przeniosą produkcji chipów i półprzewodników do USA, zostaną obciążone 100-procentowym cłem – pisze „Puls Biznesu”. Ostrzeżenie padło w Gabinecie Owalnym podczas spotkania byłego prezydenta z szefem Apple, Timem Cookiem.

– Nałożymy cło w wysokości około 100 procent na chipy i półprzewodniki – powiedział Trump. – Ale jeśli produkujesz w Stanach Zjednoczonych, nie ma żadnych opłat – dodał.

Cook pojawił się w Białym Domu w związku z deklaracją zwiększenia inwestycji Apple w USA o kolejne 100 mld dolarów. Associated Press przypomina, że od początku kadencji Trumpa, największe firmy technologiczne zapowiedziały inwestycje w USA łącznie na poziomie 1,5 bln USD. Samo Apple zadeklarowało już 600 mld dolarów.

Apple inwestuje, akcje rosną. Rynek reaguje na groźbę ceł

Trump podkreślił, że firmy, które zdecydują się na produkcję w USA, unikną dodatkowych kosztów:

– Dobrą wiadomością dla firm takich jak Apple jest to, że jeśli budujesz w Stanach Zjednoczonych albo zobowiązałeś się bez wątpienia do budowy w Stanach Zjednoczonych, nie będzie żadnych opłat – podkreślił.

Reakcja giełdy była natychmiastowa – akcje Apple poszły w górę zarówno w czasie środowej sesji, jak i w handlu posesyjnym. Inwestorzy liczą, że zwiększenie inwestycji w USA pozwoli firmie uniknąć strat spowodowanych przez potencjalne cła Trumpa na import z Chin i Indii, gdzie dziś produkowane są iPhone’y.

Tymczasem, jak zauważa „Puls Biznesu”, globalny popyt na chipy wciąż rośnie. Według danych World Semiconductor Trade Statistics, sprzedaż półprzewodników w ciągu 12 miesięcy zakończonych w czerwcu wzrosła o 19,6 proc.

Czytaj też:

Dolar silniejszy. To efekt Trumpa

Cła Trumpa stały się faktem

Przypomnijmy, że od 1 sierpnia w USA obowiązują nowe stawki celne. Na mocy podpisanego przez Trumpa rozporządzenia, import z ponad 70 państw został objęty podwyższonymi taryfami – najczęściej na poziomie 15 proc. Część krajów, jak UE czy Japonia, skorzystała z niższych stawek dzięki umowom handlowym. To największe zaostrzenie polityki celnej USA od lat 30. XX wieku.

Czytaj też:

Amerykański sen Trumpa. Nie tylko się ziścił, ale i pachnieCzytaj też:

Musk zarabia, Musk traci. Marketingowa jazda bez trzymanki