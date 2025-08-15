Ceny paliw po długim weekendzie. Znamy prognozy ekspertów

Jak zauważają eksperci e-petrol.pl dr Jakub Bogucki i Grzegorz Maziak, ceny paliw – w porównaniu z ostatnim weekendem – spadły.

– Najmniej, bo o 18 zł/m sześc., potaniały benzyna Pb98 i Pb95. Cena pierwszej z nich wynosi obecnie 4905 zł/m sześc, a Pb95 kosztuje 4446 zł/m sześc. Większe obniżki odnotowano w przypadku oleju napędowego – 4520 zł/m sześc. (spadek o 74 zł) oraz oleju opałowego, który potaniał aż o 82 zł i kosztuje 3224 zł/m sześc. – wyliczają analitycy.

Ceny paliw spadły w idealnym momencie, bowiem połowa sierpnia to okres natężonych wyjazdów w związku z długim weekendem, jak również ostatnią fazą wakacji. Eksperci mają dla kierowców dobrą wiadomość, bowiem według ich prognoz, w nadchodzącym tygodniu można spodziewać się dalszych, choć niewielkich obniżek.

Ceny paliw w przyszłym tygodniu. Prognozy ekspertów

– W tygodniu 18–24 sierpnia 2025 ceny paliw będą mogły nieznacznie się obniżać. Benzyna Pb98 kosztować będzie od 6,45 do 6,58 zł za litr, Pb95 znajdzie się w przedziale 5,71–5,82 zł/l, olej napędowy (ON) kosztować może od 5,88 do 5,99 zł/l. LPG pozostanie najtańszym paliwem, z ceną od 2,57 do 2,64 zł/l – przewidują Bogucki i Maziak.

Analitycy podkreślają, że ostatnie dni na rynku naftowym charakteryzowały się ograniczoną zmiennością, a wpływ na zachowawczą postawę inwestorów ma zaplanowane na dziś spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Rosji Władimira Putina. Niepewność związana z rozmowami, które będą miały miejsce na Alasce, jest duża, a mogą mieć one kluczowe znaczenie dla rozwoju wydarzeń na rynku naftowym w najbliższych tygodniach, a nawet miesiącach. Negocjacje, w zależności od ich wyniku, mogą przynieść albo zaostrzenie amerykańskiej polityki względem odbiorców rosyjskiej ropy, albo poluzowanie obowiązujących obecnie ograniczeń.

