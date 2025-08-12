Wątpliwości wokół nowego pomysłu Ministerstwa Finansów. „Mało realne”

Jednym ze 100 wyborczych konkretów miała być likwidacja podatku Belki. Skoro tak, to prawdopodobnie OKI – z uwagi na sytuację budżetową – ma być zmianą z rodzaju tych, które wiele zmieniają, aby na końcu nic nie zmienić.
Na jednej z ostatnich konferencji prasowych Minister Finansów ogłosił rozpoczęcie prac nad nową instytucją prawa, a mianowicie otwartym kontem inwestycyjnym. Nie znam szczegółów projektu szumnie prezentowanego przez koalicję rządzącą (zgodnie z aktualnymi zwyczajami doczekał się nawet tweeta samego premiera). Niestety ogłoszenie obejmowało jedynie rozpoczęcie prac, co samo w sobie jest dosyć nadzwyczajne.
Mając jednak za sobą doświadczenia fasadowości konsultacji społecznych w procesie stanowienia prawa, postanowiłem się temu projektowi przyjrzeć już na tym etapie, zwłaszcza że musiałby on wprowadzić istotne zmiany nie tylko w sferze prawa podatkowego, ale prawdopodobnie również w prawie bankowym.
