Wątpliwości wokół nowego pomysłu Ministerstwa Finansów. „Mało realne”

Na jednej z ostatnich konferencji prasowych Minister Finansów ogłosił rozpoczęcie prac nad nową instytucją prawa, a mianowicie otwartym kontem inwestycyjnym. Nie znam szczegółów projektu szumnie prezentowanego przez koalicję rządzącą (zgodnie z aktualnymi zwyczajami doczekał się nawet tweeta samego premiera). Niestety ogłoszenie obejmowało jedynie rozpoczęcie prac, co samo w sobie jest dosyć nadzwyczajne.

Mając jednak za sobą doświadczenia fasadowości konsultacji społecznych w procesie stanowienia prawa, postanowiłem się temu projektowi przyjrzeć już na tym etapie, zwłaszcza że musiałby on wprowadzić istotne zmiany nie tylko w sferze prawa podatkowego, ale prawdopodobnie również w prawie bankowym.